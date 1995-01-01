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    Эджуке: «Я развиваюсь. Уже не хочу просто пойти в дриблинг и потерять мяч»

    Форвард ЦСКА Чидера Эджуке поговорил о своем прогрессе. Он стремится быть более командным игроком.

    – Футболисты, которые часто идут в обводку, почти столь же часто зарабатывают на себе фолы. У тебя же этот показатель всего 0,7, то есть ты только 144-й в лиге. Удивительно!

    – Мне кажется, здесь играют роль быстрота, скорость.

    – Они просто не могут тебя поймать, Чиди!

    – Наверное (смеется). У меня далеко не всегда в голове готовый сценарий, решения приходят во время эпизодов. Конечно, это бывает непредсказуемо. Я продолжаю развиваться как игрок, я уже не хочу просто пойти в дриблинг и потерять мяч. Иногда чувствую, что именно сейчас не время идти в обводку, тогда принимаю более простое решение. Но чтобы создать остроту, ты должен рисковать, и, если ты был хорош в этом эпизоде, риск окупается.

    • 23-летний нигериец куплен у «Херенвена» осенью за 11,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне РПЛ Эджуке провел 25 матчей, забил 5 голов, сделал 3 результативных паса.
    • В 20:00 по Москве ЦСКА начнет матч 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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