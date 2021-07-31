Эджуке: «Я развиваюсь. Уже не хочу просто пойти в дриблинг и потерять мяч»

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке поговорил о своем прогрессе. Он стремится быть более командным игроком.

– Футболисты, которые часто идут в обводку, почти столь же часто зарабатывают на себе фолы. У тебя же этот показатель всего 0,7, то есть ты только 144-й в лиге. Удивительно!

– Мне кажется, здесь играют роль быстрота, скорость.

– Они просто не могут тебя поймать, Чиди!

– Наверное (смеется). У меня далеко не всегда в голове готовый сценарий, решения приходят во время эпизодов. Конечно, это бывает непредсказуемо. Я продолжаю развиваться как игрок, я уже не хочу просто пойти в дриблинг и потерять мяч. Иногда чувствую, что именно сейчас не время идти в обводку, тогда принимаю более простое решение. Но чтобы создать остроту, ты должен рисковать, и, если ты был хорош в этом эпизоде, риск окупается.