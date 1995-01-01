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    Матч Россия – Мальта перенесен из Волгограда в Москву из-за коронавируса

    РФС сообщил об изменении места проведения матча отборочного турнира ЧМ-2022 РоссияМальта.

    «Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодeжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно», – говорится в сообщении РФС.

    Таким образом, оба сентябрьских матча (с Хорватией и Мальтой) национальной сборной пройдут в Москве.

    • Ранее сообщалось, что матч Россия – Хорватия могут перенести из «Лужников».
    • Россия идет в группе 2-й.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +60

      stalingradec 45 минут назад

      Логики ноль

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      Рейтинг: +11668

      ВетеR 48 минут назад

      а то в Волгограде кишит вирус, а в Москва прячется

      0
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      Рейтинг: +981

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну да, в Москве же нету короны))

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      Рейтинг: +1237

      Dr.Metal 1 час назад

      Правильно правильно, в самый рассадник заразы ) очень эффективно

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      Рейтинг: +7504

      Cleaner 1 час назад

      Все правильно. В Москве коронавируса то нету!..)))

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