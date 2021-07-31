Матч Россия – Мальта перенесен из Волгограда в Москву из-за коронавируса

РФС сообщил об изменении места проведения матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия – Мальта.
«Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодeжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно», – говорится в сообщении РФС.
Таким образом, оба сентябрьских матча (с Хорватией и Мальтой) национальной сборной пройдут в Москве.
- Ранее сообщалось, что матч Россия – Хорватия могут перенести из «Лужников».
- Россия идет в группе 2-й.
Источник: телеграм-канал РФС