Врач сборной России Безуглов: «Карпин дал добро на работу в ЦСКА, так как там много сборников»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал свое назначение в ЦСКА. Его одобрил Валерий Карпин, главный тренер россиян.
«Пока рано говорить о том, придет ли кто-то вместе со мной в штаб армейцев. Новых лиц пока не будет, надо осмотреться и разобраться со всем. ЦСКА обладает внутренним медицинским ресурсом, который можно использовать.
Без разрешения РФС и главного тренера никакого совмещения бы не было. Валерий Георгиевич Карпин дал добро, потому что в ЦСКА много сборников. Это точно не будет мешать, потому что ранее я совмещал должность в «Локомотиве», никаких вопросов не было», – сказал Безуглов.
- В сборной России Безуглов с 2012 года. Туда его пригласил Фабио Капелло.
- Помимо «Локомотива» Безуглов работал в «Анжи».
- Завтра, 31 июля, ЦСКА примет «Локомотив».
Источник: «Р-Спорт»