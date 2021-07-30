Врач сборной России Безуглов: «Карпин дал добро на работу в ЦСКА, так как там много сборников»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал свое назначение в ЦСКА. Его одобрил Валерий Карпин, главный тренер россиян.

«Пока рано говорить о том, придет ли кто-то вместе со мной в штаб армейцев. Новых лиц пока не будет, надо осмотреться и разобраться со всем. ЦСКА обладает внутренним медицинским ресурсом, который можно использовать.

Без разрешения РФС и главного тренера никакого совмещения бы не было. Валерий Георгиевич Карпин дал добро, потому что в ЦСКА много сборников. Это точно не будет мешать, потому что ранее я совмещал должность в «Локомотиве», никаких вопросов не было», – сказал Безуглов.