Врач сборной России Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА

Как и ожидалось, доктор сборной России Эдуард Безуглов назначен в ЦСКА. Он возглавил медицинский штаб москвичей.
«Главным врачом команды назначен Эдуард Безуглов, занимающий аналогичную должность в штабе сборной России. Он будет заявлен на чемпионат и уже в ближайшем матче с «Локомотивом» сможет присутствовать на скамейке армейцев.
Мы приветствуем Эдуарда Николаевича в армейском клубе и желаем успешной и эффективной работы во благо ЦСКА!» – написал клуб.
- Таким образом, Безуглов будет совмещать работу в сборной и клубе.
- Ранее он работал в «Локомотиве», «Анжи».
- В сборной России Безуглов с 2012 года. Туда его пригласил Фабио Капелло.
Источник: официальный сайт ЦСКА