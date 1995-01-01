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    Врач сборной России Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА

    Как и ожидалось, доктор сборной России Эдуард Безуглов назначен в ЦСКА. Он возглавил медицинский штаб москвичей.

    «Главным врачом команды назначен Эдуард Безуглов, занимающий аналогичную должность в штабе сборной России. Он будет заявлен на чемпионат и уже в ближайшем матче с «Локомотивом» сможет присутствовать на скамейке армейцев.

    Мы приветствуем Эдуарда Николаевича в армейском клубе и желаем успешной и эффективной работы во благо ЦСКА!» – написал клуб.

    • Таким образом, Безуглов будет совмещать работу в сборной и клубе.
    • Ранее он работал в «Локомотиве», «Анжи».
    • В сборной России Безуглов с 2012 года. Туда его пригласил Фабио Капелло.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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