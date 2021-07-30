Врач сборной России Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА

Как и ожидалось, доктор сборной России Эдуард Безуглов назначен в ЦСКА. Он возглавил медицинский штаб москвичей.

«Главным врачом команды назначен Эдуард Безуглов, занимающий аналогичную должность в штабе сборной России. Он будет заявлен на чемпионат и уже в ближайшем матче с «Локомотивом» сможет присутствовать на скамейке армейцев.

Мы приветствуем Эдуарда Николаевича в армейском клубе и желаем успешной и эффективной работы во благо ЦСКА!» – написал клуб.