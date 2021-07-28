Врач сборной России Безуглов близок к назначению в ЦСКА

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов вскоре должен оказаться в ЦСКА. Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Руководство ЦСКА решило заменить медицинский штаб и предложило главному врачу сборной России Эдуарду Безуглову должность начальника медицинского департамента.

На днях Безуглов должен встретиться с Валерием Карпиным, чтобы получить разрешение на работу в армейском клубе», – написал Алланазаров.