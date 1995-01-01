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    Врач сборной России Безуглов близок к назначению в ЦСКА

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов вскоре должен оказаться в ЦСКА. Об этом сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    «Руководство ЦСКА решило заменить медицинский штаб и предложило главному врачу сборной России Эдуарду Безуглову должность начальника медицинского департамента.

    На днях Безуглов должен встретиться с Валерием Карпиным, чтобы получить разрешение на работу в армейском клубе», – написал Алланазаров.

    • У Безуглова есть собственная клиника спортивной медицины.
    • Ранее он работал в «Локомотиве», «Анжи».
    • В сборной России Безуглов с 2012 года. Туда его пригласил Фабио Капелло.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10111

      BRO_football 1 час назад

      Давно пора было медицинский штаб менять! А то постоянные травмы и долгие восстановления уже всех достали! Дзагоев, которого не могут вылечить уже несколько лет, тому пример.

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