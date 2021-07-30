Трент продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» сообщил о продлении контракта с защитником Трентом Александером-Арнольдом. Клуб написал, что речь идет о долгосрочном соглашении, но конкретный период действия не указал.

Однако инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что речь идет о контракте до 2025 года.