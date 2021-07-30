Трент продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» сообщил о продлении контракта с защитником Трентом Александером-Арнольдом. Клуб написал, что речь идет о долгосрочном соглашении, но конкретный период действия не указал.
Однако инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что речь идет о контракте до 2025 года.
- Известно, что переговоры с клубом о продлении ведет и вратарь Алисон.
- В прошлом сезоне АПЛ Трент провел 36 матчей, забил 2 гола, сделал 7 результативных пасов.
- Трент пропустил Евро-2020 из-за травмы.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»