«Реал» хочет купить Кулибали. «Наполи» не отпустит его меньше, чем за 60 миллионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в команде защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Однако, препятствием для трансфера может стать позиция итальянского клуба, который хочет сохранить игрока и не намерен продавать его дешевле 60 миллионов евро.