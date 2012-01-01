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    «Реал» хочет купить Кулибали. «Наполи» не отпустит его меньше, чем за 60 миллионов

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в команде защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

    Однако, препятствием для трансфера может стать позиция итальянского клуба, который хочет сохранить игрока и не намерен продавать его дешевле 60 миллионов евро.

    • Анчелотти тренировал Кулибали в «Наполи» с 2018 по 2019-й год.
    • В минувшем сезоне Серии А сенегалец провел 26 матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1848

      ItalianFootball 53 минуты назад

      Варана отдавать за 40+бонусы и брать защитника на пару лет старше за 60 ?

      0
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      Рейтинг: +2811

      Dgad > ItalianFootball 14 минут назад

      Ну во первых у Варана год контракта оставался, и за дорого его никто бы не купил. Можно было не продавать и отпустить его через год свободным агентом, но Перес выбрал деньги. Агенты игрока говорили что контракт Варан продлевать все равно не будет. Во вторых Варану нужна перезагрузка, он в Реале уже 11 лет и выиграл все что только можно, некоторым людям чтобы прогрессировать или хотя-бы не стагнировать нужны новые вызовы. Кулибали за 60 никто не купит, это гон агентов, ему цена сейчас 40 лямов как раз, хотя защитник он высокого уровня.

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