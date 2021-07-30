«Реал» хочет купить Кулибали. «Наполи» не отпустит его меньше, чем за 60 миллионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в команде защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Однако, препятствием для трансфера может стать позиция итальянского клуба, который хочет сохранить игрока и не намерен продавать его дешевле 60 миллионов евро.
- Анчелотти тренировал Кулибали в «Наполи» с 2018 по 2019-й год.
- В минувшем сезоне Серии А сенегалец провел 26 матчей.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: Football Italia