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  • Тиль оформил хет-трик в матче Лиги конференций. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» на год

Тиль оформил хет-трик в матче Лиги конференций. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» на год

30 июля 2021, 08:59
28

«Фейеноорд» победил косовскую «Дриту» (3:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций и вышел в следующий этап по сумме двух встреч.

Хет-трик в составе голландской команды оформил Гус Тиль. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» до конца сезона-2021/22 без права выкупа.

  • Контракт Тиля со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
  • В составе московского клуба он забил 2 гола в 24 матчах.
  • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

Источник: Бобмардир.ру
Лига конференций Россия. Премьер-лига Спартак Фейеноорд Тил Гус
Комментарии (28)
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Добрый Бобер
1627625971
Очень надеюсь, что заиграет так, что его можно будет продать хотя бы за те же деньги.
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Боцман59rus
1627627022
Дрита???? - начнет забивать и раздавать настоящим футбольным клубам, тогда будет можно делать выводы, хотя наши и таким сливали)))
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derrik2000
1627627872
Зенит, не спать! ))
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Snek
1627631672
Он за Фейеноорд уже забил больше, чем за Спартак :))) А вообще я так и не понял, почему за него столько отвалили и какого стиля он нападающий.
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Plyash
1627636379
Эх,Бескова Константина Ивановича не хватает.Вот где был нюх на таланты,ни разу своё не упустил.
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zigbert
1627650465
Может в Фейеноорде он найдет свою игру. Пашалича тоже продали за ненадобностью.
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