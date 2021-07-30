Тиль оформил хет-трик в матче Лиги конференций. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» на год

«Фейеноорд» победил косовскую «Дриту» (3:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций и вышел в следующий этап по сумме двух встреч.
Хет-трик в составе голландской команды оформил Гус Тиль. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» до конца сезона-2021/22 без права выкупа.
- Контракт Тиля со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
- В составе московского клуба он забил 2 гола в 24 матчах.
- «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
Источник: Бобмардир.ру