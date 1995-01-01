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    Тиль оформил хет-трик в матче Лиги конференций. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» на год

    «Фейеноорд» победил косовскую «Дриту» (3:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций и вышел в следующий этап по сумме двух встреч.

    Хет-трик в составе голландской команды оформил Гус Тиль. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» до конца сезона-2021/22 без права выкупа.

    • Контракт Тиля со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
    • В составе московского клуба он забил 2 гола в 24 матчах.
    • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

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    Источник: Бобмардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16020

      derrik2000 56 минут назад

      Зенит, не спать! ))

      0
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      Рейтинг: +24311

      Боцман59rus 1 час назад

      Дрита????
      - начнет забивать и раздавать настоящим футбольным клубам, тогда будет можно делать выводы, хотя наши и таким сливали)))

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      Рейтинг: +1494

      lek! > Боцман59rus 59 минут назад

      Чему ТЫ так удивляешься ?
      Этот Дрит по сильнее будет наших клубов.

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      Рейтинг: +5350

      Добрый Бобер 1 час назад

      Очень надеюсь, что заиграет так, что его можно будет продать хотя бы за те же деньги.

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