Тиль оформил хет-трик в матче Лиги конференций. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» на год

«Фейеноорд» победил косовскую «Дриту» (3:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций и вышел в следующий этап по сумме двух встреч.

Хет-трик в составе голландской команды оформил Гус Тиль. «Фейеноорд» арендовал его у «Спартака» до конца сезона-2021/22 без права выкупа.