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    «Венеция» может арендовать Сигурдссона у ЦСКА. Он уже полетел в Италию

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон близок к переходу в «Венецию», сообщает Trivenetogoal.

    По информации источника, клуб Серии А может арендовать 22-летнего исландца. Он уже отправился в Италию, где в ближайшие дни должен пройти медосмотр.

    • В прошлом сезоне Сигурдссон забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 4,5 миллиона евро.

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    Источник: Trivenetogoal

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