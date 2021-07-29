«Венеция» может арендовать Сигурдссона у ЦСКА. Он уже полетел в Италию

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон близок к переходу в «Венецию», сообщает Trivenetogoal.
По информации источника, клуб Серии А может арендовать 22-летнего исландца. Он уже отправился в Италию, где в ближайшие дни должен пройти медосмотр.
- В прошлом сезоне Сигурдссон забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 4,5 миллиона евро.
Источник: Trivenetogoal
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