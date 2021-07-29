«Венеция» может арендовать Сигурдссона у ЦСКА. Он уже полетел в Италию

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон близок к переходу в «Венецию», сообщает Trivenetogoal.

По информации источника, клуб Серии А может арендовать 22-летнего исландца. Он уже отправился в Италию, где в ближайшие дни должен пройти медосмотр.