Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Журналист Скира: трансфер Шомуродова в «Рому» оформлен

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов перешел в «Рому». О трансфере вскоре объявят официально.

    Римляне арендовали узбекистанца с обязательством выкупа за 16 миллионов евро. Шомуродов теперь связан с «Ромой» контрактом до 2026 года. «Дженоа» получит процент от последующей продажи игрока.

    • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • «Рома» выступит в новом сезоне в Лиге конференций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2021 23:03
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1066

      zarsm 1 час назад

      Ай да Шома. Удачи!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87817
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru