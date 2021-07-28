Журналист Скира: трансфер Шомуродова в «Рому» оформлен

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов перешел в «Рому». О трансфере вскоре объявят официально.

Римляне арендовали узбекистанца с обязательством выкупа за 16 миллионов евро. Шомуродов теперь связан с «Ромой» контрактом до 2026 года. «Дженоа» получит процент от последующей продажи игрока.