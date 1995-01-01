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    РБК: «Рома» заплатит 2,5 миллиона за аренду Шомуродова. Обязательный выкуп превысит 16 миллионов

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому».

    «Стороны достигли понимания в вопросе перехода. В эти дни идут финальные переговоры по точной стоимости игрока. Есть договоренность по структуре трансфера – аренда с последующим правом обязательного выкупа.

    Аренда обойдется римлянам в 2,5 миллиона евро. Последующий трансфер превысит 16 миллионов евро», – сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

    В случае достижений игрока сумма трансфера составит в районе 19-21 миллионов евро.

    • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: РБК

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