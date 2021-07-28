РБК: «Рома» заплатит 2,5 миллиона за аренду Шомуродова. Обязательный выкуп превысит 16 миллионов

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому».
«Стороны достигли понимания в вопросе перехода. В эти дни идут финальные переговоры по точной стоимости игрока. Есть договоренность по структуре трансфера – аренда с последующим правом обязательного выкупа.
Аренда обойдется римлянам в 2,5 миллиона евро. Последующий трансфер превысит 16 миллионов евро», – сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
В случае достижений игрока сумма трансфера составит в районе 19-21 миллионов евро.
- В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: РБК