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  • РБК: «Рома» заплатит 2,5 миллиона за аренду Шомуродова. Обязательный выкуп превысит 16 миллионов

РБК: «Рома» заплатит 2,5 миллиона за аренду Шомуродова. Обязательный выкуп превысит 16 миллионов

28 июля 2021, 18:51
1

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому».

«Стороны достигли понимания в вопросе перехода. В эти дни идут финальные переговоры по точной стоимости игрока. Есть договоренность по структуре трансфера – аренда с последующим правом обязательного выкупа.

Аренда обойдется римлянам в 2,5 миллиона евро. Последующий трансфер превысит 16 миллионов евро», – сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

В случае достижений игрока сумма трансфера составит в районе 19-21 миллионов евро.

  • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
  • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: РБК
Италия. Серия А Рома Дженоа Шомуродов Эльдор
Комментарии (1)
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vladimir-7
1627543609
После того как Фиорентину нае**л спартак с Кокориным, итальяшки даже друг другу не доверяют и берут игроков сначала в аренду.
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