РБК: «Рома» заплатит 2,5 миллиона за аренду Шомуродова. Обязательный выкуп превысит 16 миллионов

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому».

«Стороны достигли понимания в вопросе перехода. В эти дни идут финальные переговоры по точной стоимости игрока. Есть договоренность по структуре трансфера – аренда с последующим правом обязательного выкупа.

Аренда обойдется римлянам в 2,5 миллиона евро. Последующий трансфер превысит 16 миллионов евро», – сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

В случае достижений игрока сумма трансфера составит в районе 19-21 миллионов евро.