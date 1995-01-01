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    Холанд – об интересе «Челси»: «Надеюсь, это слухи. 175 миллионов – слишком много за одного человека»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал информацию о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович готов заплатить за него 175 миллионов евро.

    «Мне нечего сказать. У меня осталось три года по контракту с «Боруссией», и я наслаждаюсь временем в Дортмунде.

    175 миллионов евро – большие деньги. Надеюсь, это просто слухи, потому что это слишком много за одного человека!» – сказал Холанд.

    • В минувшем сезоне Холанд забил 27 голов в 28 матчах Бундеслиги.
    • Он стал лучшим игроком чемпионата по версии болельщиков.
    • Рыночная стоимость норвежца – 130 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8492

      житель СПб 27 минут назад

      Стоимость большого крейсера. Сумасшедший дом!

      1
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      Рейтинг: +472

      Hoahin 32 минуты назад

      Что-то ненормальное с ценами творится. 10 лет назад за эту сумму можно было целый состав топ игроков купить.

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      Рейтинг: +272

      сутулая собака и лисы > Hoahin 17 минут назад

      не забывай про инфляцию.

      Джанлука Виалли в 1992 приобретали за £210 000 000.
      Роналду в 2009 за £195 000 000.

      Хааланд стоит этих денег, парень скорее не рад, что такие суммы начнут "давить" на его решение о месте продолжения карьеры.

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      Рейтинг: -741

      СуперПАВ9 > сутулая собака и лисы 14 минут назад

      Ты прям у нас анальный эксперт

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