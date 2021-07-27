Холанд – об интересе «Челси»: «Надеюсь, это слухи. 175 миллионов – слишком много за одного человека»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал информацию о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович готов заплатить за него 175 миллионов евро.

«Мне нечего сказать. У меня осталось три года по контракту с «Боруссией», и я наслаждаюсь временем в Дортмунде.

175 миллионов евро – большие деньги. Надеюсь, это просто слухи, потому что это слишком много за одного человека!» – сказал Холанд.