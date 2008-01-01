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    Журналист Казаков: «Краснодар» заплатил 10,5 миллиона за Кордобу

    Журналист Илья Казаков рассказал о сумме трансфера нападающего Джона Кордобы из «Герты» в «Краснодар». Bild сообщал, что колумбиец обошелся российскому клубу в 20 миллионов евро.

    «Нет, «Краснодар» столько не платил. Хашиг вообще-то один из самых сильных переговорщиков в нашем футболе. А деньги в клубе считают.

    Рассказали, что переговоры с Бобичем (спортивный директор «Герты» – прим. «Бомбардира») шли шесть часов – и «Краснодар» навязал свои условия. 10,5 миллиона евро за все. Со всеми выплатами – солидарными, агентскими.

    Сильное приобретение, сегодня было видно», – написал Казаков в телеграме.

    • Кордоба отличился в дебютном матче за «Краснодар». Он забил «Уралу» с пенальти.
    • Контракт 28-летнего колумбийца с клубом рассчитан до 2025 года.
    • Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Прекрасное приобретение за 10,5 млн. Вообще молодцы. Надеюсь опять на еврокубковую зону по результатам Чемпа.

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      Рейтинг: +12612

      Skull_Boy 3 часа назад

      Откуда 10, если уже Маркт подтвердил, что 20ка

      0
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      Рейтинг: +881

      R_a_i_n 3 часа назад

      Ну вот,а то 20 лямов))

      0
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      Рейтинг: +2877

      Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      15 минут на поле не показатель. Да мяч протащил в штрафную красиво, но давать оценку за падение в штрафной трудно, а пенальти выполнил лучше чем Эрик. Посмотрим через месяц, когда уже втянется в командный рисунок. Если Берг был игрок одного касания, то тут видно, что мячик в штрафную может затащить.

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      Рейтинг: +24221

      Боцман59rus 3 часа назад

      не называйте больше Казакова журналистом, он никогда им не был, не оскорбляйте настоящих работников этой профессии

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      Рейтинг: +1158

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      Кто такой Казаков?

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      Рейтинг: +12612

      Skull_Boy > Хейтер Аларм 3 часа назад

      Новостник на этом убогом сайте первый и единственный

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