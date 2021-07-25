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  • Журналист Казаков: «Краснодар» заплатил 10,5 миллиона за Кордобу

Журналист Казаков: «Краснодар» заплатил 10,5 миллиона за Кордобу

25 июля 2021, 20:08
10

Журналист Илья Казаков рассказал о сумме трансфера нападающего Джона Кордобы из «Герты» в «Краснодар». Bild сообщал, что колумбиец обошелся российскому клубу в 20 миллионов евро.

«Нет, «Краснодар» столько не платил. Хашиг вообще-то один из самых сильных переговорщиков в нашем футболе. А деньги в клубе считают.

Рассказали, что переговоры с Бобичем (спортивный директор «Герты» – прим. «Бомбардира») шли шесть часов – и «Краснодар» навязал свои условия. 10,5 миллиона евро за все. Со всеми выплатами – солидарными, агентскими.

Сильное приобретение, сегодня было видно», – написал Казаков в телеграме.

  • Кордоба отличился в дебютном матче за «Краснодар». Он забил «Уралу» с пенальти.
  • Контракт 28-летнего колумбийца с клубом рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Герта Кордоба Джон
Комментарии (10)
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Хейтер Аларм
1627233250
Кто такой Казаков?
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Боцман59rus
1627233365
не называйте больше Казакова журналистом, он никогда им не был, не оскорбляйте настоящих работников этой профессии
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Кузьмич на трибуне
1627233798
15 минут на поле не показатель. Да мяч протащил в штрафную красиво, но давать оценку за падение в штрафной трудно, а пенальти выполнил лучше чем Эрик. Посмотрим через месяц, когда уже втянется в командный рисунок. Если Берг был игрок одного касания, то тут видно, что мячик в штрафную может затащить.
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R_a_i_n
1627234159
Ну вот,а то 20 лямов))
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Skull_Boy
1627234381
Откуда 10, если уже Маркт подтвердил, что 20ка
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житель СПб
1627240083
Прекрасное приобретение за 10,5 млн. Вообще молодцы. Надеюсь опять на еврокубковую зону по результатам Чемпа.
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mokiinovikov
1627247315
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Solist345345
1627270297
Правды мы, конечно, тут не узнаем, но 10 ближе к истине, чем 20.
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zigbert
1627304193
Пожалуй эта сумма ближе к истине чем 20 млн.евро.
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