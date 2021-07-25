Журналист Казаков: «Краснодар» заплатил 10,5 миллиона за Кордобу

Журналист Илья Казаков рассказал о сумме трансфера нападающего Джона Кордобы из «Герты» в «Краснодар». Bild сообщал, что колумбиец обошелся российскому клубу в 20 миллионов евро.
«Нет, «Краснодар» столько не платил. Хашиг вообще-то один из самых сильных переговорщиков в нашем футболе. А деньги в клубе считают.
Рассказали, что переговоры с Бобичем (спортивный директор «Герты» – прим. «Бомбардира») шли шесть часов – и «Краснодар» навязал свои условия. 10,5 миллиона евро за все. Со всеми выплатами – солидарными, агентскими.
Сильное приобретение, сегодня было видно», – написал Казаков в телеграме.
- Кордоба отличился в дебютном матче за «Краснодар». Он забил «Уралу» с пенальти.
- Контракт 28-летнего колумбийца с клубом рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость Кордобы – 15 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова