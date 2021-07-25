Помазун, Кулаков, Колесниченко – в основе «Урала» на матч с «Краснодаром»; Кайо, Черников, Сперцян выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберeзкин, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Ибрахимай, Панюков.

Запасные: Годзюр, Насыров, Шмыков, Кузьмичeв, Евсеев, Йовичич, Мишкич, Железнов, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Сперцян, Кайо, Вилена, Сулейманов.

Запасные: Городов, Чернов, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Кабелла, Ильи, Кордоба.

Встреча начнется в 17:30 по Москве.