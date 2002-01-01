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    Помазун, Кулаков, Колесниченко – в основе «Урала» на матч с «Краснодаром»; Кайо, Черников, Сперцян выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром».

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберeзкин, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Ибрахимай, Панюков.

    Запасные: Годзюр, Насыров, Шмыков, Кузьмичeв, Евсеев, Йовичич, Мишкич, Железнов, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Сперцян, Кайо, Вилена, Сулейманов.

    Запасные: Городов, Чернов, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Кабелла, Ильи, Кордоба.

    Встреча начнется в 17:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +81

      fanfckrasnodar 2 часа назад

      интересно с какой минуты выпустят Кордоба? 60? 70?

      0
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      Рейтинг: +1615

      Январь 59 2 часа назад

      Ну что Быки , в добрый путь. Желаю победы в первой встрече в новом сезоне.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4583

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Удачи, Урал!

      0
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