«Ювентус» может взять Гризманна в аренду с правом выкупа в случае ухода Роналду

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Sport.es, «Ювентус» может взять 30-летнего француза в аренду с правом выкупа, если Криштиану Роналду уйдет из клуба этим летом.

«Барселона» готова расстаться с Гризманном, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и зарегистрировать новичков. Француз получает около 35 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.

Рыночная стоимость француза – 60 миллионов евро.

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