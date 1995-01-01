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    Карпин: «Назначение в сборную – большая честь и оценка работы тренера. Приложим все усилия, чтобы выйти на ЧМ-2022»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от назначения в команду. Он заметил, что цель россиян – выход на ЧМ-2022.

    «Благодарю РФС за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на ЧМ-2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – сказал Карпин.

    • Тренер будет совмещать сборную с работой главным тренером «Ростова».
    • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
    • В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

    Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12

      RUBINTATAR 15 минут назад

      Сначала динамо обуй!!!

      0
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      Рейтинг: +12452

      Persona_non_Grata 17 минут назад

      Валера , верим !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8498

      ivany4 42 минуты назад

      Дерзай Валера!
      Думаю должно у него получиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8290

      житель СПб 50 минут назад

      Очень рискованное решение Валерия Карпина. Но в любом случае, хочется пожелать ему удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13658

      Garrincha58 55 минут назад

      если не получится он сразу сам уйдёт он человек принципиальный со своим видением футбола

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11168

      Hektor 84 1 час назад

      Поздравляю Валера! Игру умеет ставить, спуску игрочишкам не даст. И главное игр с агентами не будет по пропихиванию в сборную хлама! Как у чабана.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45457

      MaxRnD 1 час назад

      Тут похоже будет по принципу "ни дома, ни в поле" ...

      1
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      Рейтинг: +2799

      minaev23 1 час назад

      Но не проё вать же в первом матче с Ростовом!!!! Полный пиз...ц!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Ray Coach 1 час назад

      Валера верим! Но исход предопределен, главное во время уходи... Удачи!

      4
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      Рейтинг: +1830

      kvm 1 час назад

      Карпуша, вперёд!

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