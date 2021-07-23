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  • Карпин: «Назначение в сборную – большая честь и оценка работы тренера. Приложим все усилия, чтобы выйти на ЧМ-2022»

Карпин: «Назначение в сборную – большая честь и оценка работы тренера. Приложим все усилия, чтобы выйти на ЧМ-2022»

23 июля 2021, 20:24
18

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от назначения в команду. Он заметил, что цель россиян – выход на ЧМ-2022.

«Благодарю РФС за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на ЧМ-2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – сказал Карпин.

  • Тренер будет совмещать сборную с работой главным тренером «Ростова».
  • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
  • В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (18)
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kvm
1627061456
Карпуша, вперёд!
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Ray Coach
1627061613
Валера верим! Но исход предопределен, главное во время уходи... Удачи!
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MaxRnD
1627063112
Тут похоже будет по принципу "ни дома, ни в поле" ...
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Hektor 84
1627063357
Поздравляю Валера! Игру умеет ставить, спуску игрочишкам не даст. И главное игр с агентами не будет по пропихиванию в сборную хлама! Как у чабана.
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Garrincha58
1627063724
если не получится он сразу сам уйдёт он человек принципиальный со своим видением футбола
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житель СПб
1627064026
Очень рискованное решение Валерия Карпина. Но в любом случае, хочется пожелать ему удачи!
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ivany4
1627064493
Дерзай Валера! Думаю должно у него получиться.
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Persona_non_Grata
1627065974
Валера , верим !!!
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МВС
1627067643
То,что Георгиевич подписался на это почти гиблое дело вызывает большое уважение.и опасения за свою репутацию не остановили его.в любом случае,это лучше чем продолжать видеть у руля черчесова.
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Plyash
1627077680
Валера,жмём краба за твоё мужество и смелость.Удачи тебе,а значит и всем нам.
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