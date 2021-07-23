Карпин: «Назначение в сборную – большая честь и оценка работы тренера. Приложим все усилия, чтобы выйти на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от назначения в команду. Он заметил, что цель россиян – выход на ЧМ-2022.

«Благодарю РФС за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на ЧМ-2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – сказал Карпин.

Тренер будет совмещать сборную с работой главным тренером «Ростова».

В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.

В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

Савин: «Карпин насчет работы в сборной сказал: «Выбор игроков небольшой, все кривоногие. Лучше буду в «Ростове»