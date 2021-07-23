Безбородов – о матче «Краснодар» – «Спартак» в 2020-м: «Не наш день оказался! Не попал в ноты»

Арбитр Владислав Безбородов прокомментировал ситуацию с отстранением от судейства после матча 12-го тура прошлого сезона РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (1:3).

«Мне кажется, тогда у нас не было другого выхода. Задача была – дать командам побороться. Возможно, одно решение к другому не стыковалось. Но такие судейские неудачи бывают. Не наш день оказался! Не попал в ноты – можно и так сказать.

Ну, а потом: идут туры, проходят матчи, а ты сидишь дома. Конечно, переживал по этому поводу. В таких ситуациях, бывает, не находишь себе места. Ведь вся подготовка, ритм – они заточены на прохождение осеннего периода чемпионата. И хочется судить каждый тур!

А тут получается, что набираешь форму, вдруг, бац, выпадаешь, после чего сидишь до декабря. Больше того, потом волей-неволей до февраля, потому что большая пауза в сезоне. Тут и подготовку надо пересматривать. Но руки ни в коем случае не опускал: ждал и понимал, что время все должно расставить на свои места», – сказал Безбородов.