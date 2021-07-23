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  • Безбородов – о матче «Краснодар» – «Спартак» в 2020-м: «Не наш день оказался! Не попал в ноты»

Безбородов – о матче «Краснодар» – «Спартак» в 2020-м: «Не наш день оказался! Не попал в ноты»

23 июля 2021, 14:58
9

Арбитр Владислав Безбородов прокомментировал ситуацию с отстранением от судейства после матча 12-го тура прошлого сезона РПЛ «Краснодар»«Спартак» (1:3).

«Мне кажется, тогда у нас не было другого выхода. Задача была – дать командам побороться. Возможно, одно решение к другому не стыковалось. Но такие судейские неудачи бывают. Не наш день оказался! Не попал в ноты – можно и так сказать.

Ну, а потом: идут туры, проходят матчи, а ты сидишь дома. Конечно, переживал по этому поводу. В таких ситуациях, бывает, не находишь себе места. Ведь вся подготовка, ритм – они заточены на прохождение осеннего периода чемпионата. И хочется судить каждый тур!

А тут получается, что набираешь форму, вдруг, бац, выпадаешь, после чего сидишь до декабря. Больше того, потом волей-неволей до февраля, потому что большая пауза в сезоне. Тут и подготовку надо пересматривать. Но руки ни в коем случае не опускал: ждал и понимал, что время все должно расставить на свои места», – сказал Безбородов.

  • ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в октябрьском матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры.
  • Судейский комитет отстранил арбитра от работы до конца 2020 года.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (9)
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portero
1627043153
Прикол в том что болельщики Спартака выражают недовольство Безбородовым, но когда ошибки в их пользу они этого не замечают...
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житель СПб
1627043567
После его последних действий - когда он собственную жену, мать 3 детей, из дома выгнал - он вообще не достоин какого-то человеческого отношения.
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Fusballer
1627045734
В том матче отсудил безупречно!
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vladimir-7
1627045954
РФС должен запретить давать команды судьям как играть командам и кто должен выиграть или сыграть вничью. Всех судей надо проверять на детекторе лжи, на получение взяток, после каждого матча и при выявлении взяточников, лишать их судейства пожизненно.
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Dos_Santos
1627046855
Помнится откомментил на спортсе работу Безбородова после того матча. Вот это меня заминусили знатно. Типа ничего подобного не было, быки сами падали и вообще это мясных засудили. Ну да ну да. Приятно было наблюдать, когда арбитра отстранили.
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Krasnodar 123
1627047971
Надо-же, с таким счастьем и все еще на свободе!!! Гнида недобитая!!!
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NewLife
1627048505
Дебет с кредитом перепутал, но рфс тебя поправил, чтобы понимал, со Спартаком надо по-строже.
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paracetamol
1627050693
Не попал в ноты, зато попал в бабки.
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Hektor 84
1627054828
У твоей женушки не давно тоже был не ее день! Тоже в ноты не попала. Я на месте отца ребенка руки твоей женушки ********* бы по самые плечи!!!
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