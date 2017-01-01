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    Безбородов – о матче «Краснодар» – «Спартак» в 2020-м: «Не наш день оказался! Не попал в ноты»

    Арбитр Владислав Безбородов прокомментировал ситуацию с отстранением от судейства после матча 12-го тура прошлого сезона РПЛ «Краснодар»«Спартак» (1:3).

    «Мне кажется, тогда у нас не было другого выхода. Задача была – дать командам побороться. Возможно, одно решение к другому не стыковалось. Но такие судейские неудачи бывают. Не наш день оказался! Не попал в ноты – можно и так сказать.

    Ну, а потом: идут туры, проходят матчи, а ты сидишь дома. Конечно, переживал по этому поводу. В таких ситуациях, бывает, не находишь себе места. Ведь вся подготовка, ритм – они заточены на прохождение осеннего периода чемпионата. И хочется судить каждый тур!

    А тут получается, что набираешь форму, вдруг, бац, выпадаешь, после чего сидишь до декабря. Больше того, потом волей-неволей до февраля, потому что большая пауза в сезоне. Тут и подготовку надо пересматривать. Но руки ни в коем случае не опускал: ждал и понимал, что время все должно расставить на свои места», – сказал Безбородов.

    • ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в октябрьском матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры.
    • Судейский комитет отстранил арбитра от работы до конца 2020 года.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +49408

      portero 3 минуты назад

      Прикол в том что болельщики Спартака выражают недовольство Безбородовым, но когда ошибки в их пользу они этого не замечают...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +990

      tarasofka 25 минут назад

      ручной судья федуна, который после каждой игры спартака получает заветный чемоданчик

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -41

      Землякруглая > tarasofka 4 минуты назад

      Питорцы сейчас все такие, двурушные. Гыгы

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