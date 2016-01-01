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    Президент «Урала» Иванов: «Люди ходят в театры, кафе, рестораны, а на футбол нельзя. Пока ищем логику, страдают клуб и команда»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство решением Роспотребнадзора ограничить посещаемость домашних матчей команды в РПЛ.

    «Был сегодня в Роспотребнадзоре. Услышал: «Все понимаем, но помочь не можем, на нас давят. Придется ограничиться 500 зрителями».

    Не понимаю, почему так происходит. Люди ходят в театры, кафе, рестораны, а на футбол нельзя. «Урал» ориентировался на предыдущее разрешение, продал четыре тысячи билетов. Как нам теперь определять 500 человек, которые попадут на игру?

    Поражает и другое. Вместимость нашей хоккейной арены – 4500 человек. Но там тоже можно 500 зрителей. Неужели для антиковидных мер все равно, какого размера помещение, закрытое на 4500 или открытое на 35000? Пока ищем логику во всех этих решениях, страдают клуб и команда», – сказал Иванов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +910

      Граф2019 1 час назад

      дык ковид - то , не алкаш! хряпнул чарку- он исдох! а на стадике не можна...

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      Рейтинг: +49408

      portero 1 час назад

      А кто на них давит, попова-хроник? Или как партизаны не говорят...
      Задолбало шоу-ковид.

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      Рейтинг: +19344

      vladimir-7 2 часа назад

      Команда дана главному Роспотребнадзору, который тут же её транслировал
      в региональные Роспотребнадзоры, а у них нет сил бороться с беззаконием.
      Командующий ковидным "парадом" с трибуны заикаясь говорит о прививке добровольной, а на деле, нагибает Роспотребнадзор, ответственных в правительстве РФ и губернаторов в регионах, об обязательной прививке.
      При этом сам остается в тени и делает вид, что борется за права людей.

      0
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      Рейтинг: +11758

      paracetamol 3 часа назад

      Роспотребнадзор совсем офонарел: взяток ждет за разрешение посещения. Думаю, через год-другой разоблачат и посадят всю эту шайку-лейку!

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      Рейтинг: +12593

      Skull_Boy 3 часа назад

      Да кому вы нужны продажные шавки

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      Рейтинг: +7164

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Не ту страну назвали Гондурасом.

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      Рейтинг: +90

      jek718875 4 часа назад

      МУДРЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК, В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ТАКИХ НЕТ

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      Рейтинг: +7176

      Cleaner 4 часа назад

      В политике кормления "своих" людей логики нет. Просто дают заработать своим людям...(

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