Президент «Урала» Иванов: «Люди ходят в театры, кафе, рестораны, а на футбол нельзя. Пока ищем логику, страдают клуб и команда»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство решением Роспотребнадзора ограничить посещаемость домашних матчей команды в РПЛ.

«Был сегодня в Роспотребнадзоре. Услышал: «Все понимаем, но помочь не можем, на нас давят. Придется ограничиться 500 зрителями».

Не понимаю, почему так происходит. Люди ходят в театры, кафе, рестораны, а на футбол нельзя. «Урал» ориентировался на предыдущее разрешение, продал четыре тысячи билетов. Как нам теперь определять 500 человек, которые попадут на игру?

Поражает и другое. Вместимость нашей хоккейной арены – 4500 человек. Но там тоже можно 500 зрителей. Неужели для антиковидных мер все равно, какого размера помещение, закрытое на 4500 или открытое на 35000? Пока ищем логику во всех этих решениях, страдают клуб и команда», – сказал Иванов.