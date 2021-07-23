Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» Иванов: «Люди ходят в театры, кафе, рестораны, а на футбол нельзя. Пока ищем логику, страдают клуб и команда»

Президент «Урала» Иванов: «Люди ходят в театры, кафе, рестораны, а на футбол нельзя. Пока ищем логику, страдают клуб и команда»

23 июля 2021, 10:45
8

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство решением Роспотребнадзора ограничить посещаемость домашних матчей команды в РПЛ.

«Был сегодня в Роспотребнадзоре. Услышал: «Все понимаем, но помочь не можем, на нас давят. Придется ограничиться 500 зрителями».

Не понимаю, почему так происходит. Люди ходят в театры, кафе, рестораны, а на футбол нельзя. «Урал» ориентировался на предыдущее разрешение, продал четыре тысячи билетов. Как нам теперь определять 500 человек, которые попадут на игру?

Поражает и другое. Вместимость нашей хоккейной арены – 4500 человек. Но там тоже можно 500 зрителей. Неужели для антиковидных мер все равно, какого размера помещение, закрытое на 4500 или открытое на 35000? Пока ищем логику во всех этих решениях, страдают клуб и команда», – сказал Иванов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1627028892
МУДРЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК, В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ТАКИХ НЕТ
Ответить
Skull_Boy
1627029762
Да кому вы нужны продажные шавки
Ответить
paracetamol
1627032133
Роспотребнадзор совсем офонарел: взяток ждет за разрешение посещения. Думаю, через год-другой разоблачат и посадят всю эту шайку-лейку!
Ответить
vladimir-7
1627035498
Команда дана главному Роспотребнадзору, который тут же её транслировал в региональные Роспотребнадзоры, а у них нет сил бороться с беззаконием. Командующий ковидным "парадом" с трибуны заикаясь говорит о прививке добровольной, а на деле, нагибает Роспотребнадзор, ответственных в правительстве РФ и губернаторов в регионах, об обязательной прививке. При этом сам остается в тени и делает вид, что борется за права людей.
Ответить
portero
1627037414
А кто на них давит, попова-хроник? Или как партизаны не говорят... Задолбало шоу-ковид.
Ответить
Граф2019
1627038310
дык ковид - то , не алкаш! хряпнул чарку- он исдох! а на стадике не можна...
Ответить
zigbert
1627056537
Иванов прав. Какая уж тут логика.
Ответить
vladimir-7
1627056583
Пустин, выступая по ТВ дал поручение, что нужно ускорить темпы вакцинации людей, вот откуда стадионы без болельщиков, дабы заставить их вакцинироваться добровольно.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
4
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
3
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Все новости
Все новости
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
6
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
22
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
3
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+