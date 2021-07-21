«Урал» остановил продажу билетов на матчи РПЛ из-за коронавируса

«Урал» остановил продажу билетов на два первых домашних матча нового сезона РПЛ с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом». Причина – ухудшение ситуации с коронавирусом в Свердловской области.

«Приостановка продажи билетов пока ничего не означает. Мы это сделали из-за нестабильной ситуации. Вопрос решится на уровне губернатора Свердловской области и штаба, но эта ситуация еще будет рассматриваться.

Мы хотим, чтобы наши болельщики смогли попасть на матчи. Пусть и не на полный стадион, но все равно бы смогли посетить игры. Мы работаем над этим вопросом. Когда будет какая-то ясность, мы все скажем и продолжим продажу билетов», – сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

За последние сутки в регионе выявили 489 новых случаев заражения коронавирусом.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» 25 июля.

Матч с «Нижним Новгородом» состоится 1 августа.

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