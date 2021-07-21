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  • Журналист Шнякин: «Встретил в аэропорту Глушенкова. Вновь отправляется в «Крылья Советов»

Журналист Шнякин: «Встретил в аэропорту Глушенкова. Вновь отправляется в «Крылья Советов»

21 июля 2021, 09:34
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о встрече с полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым. Футболист отправляется в аренду в «Крылья Советов».

«Как обычно, в аэропорту Москва становится большой деревней, кого-нибудь да увидишь. Встретил спартаковца Макса Глушенкова, который вновь отправляется в аренду. И вновь в «Крылья», хотя «Химки» желали продолжить прошлосезонные отношения.

Знаю, варианты не ограничивались Подмосковьем и Самарой. Например, хотел еще поработать с Максимом тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, который эффективно использовал лучшие качества Глушенкова как раз в совместном коротком самарском отрезке. Но в Самаре Глушенкову, наверное, будет комфортнее. Там собралась знакомая ему чертановская компания», – написал Шнякин.

  • В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.
  • В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.
  • 21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.

«Спартак» подтвердил переговоры с «Крыльями Советов» по аренде Глушенкова

Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Глушенков Максим
Комментарии (4)
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Алехсбургер.
1626851633
Шнякин опять таксует.. Беда на МатчТВ..)
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vladik12
1626853150
Очередной яковлев-джано, в общем. Аренды, аренды, а потом зачахнет в ФНЛ.
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slavа0508
1626863990
Ну удачи парню КС хороший клуб . лучше чем на лавке сидеть и тухнуть...
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zigbert
1626882412
Пусть его футбольная карьера сложится удачно.
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