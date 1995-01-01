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    Журналист Шнякин: «Встретил в аэропорту Глушенкова. Вновь отправляется в «Крылья Советов»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о встрече с полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым. Футболист отправляется в аренду в «Крылья Советов».

    «Как обычно, в аэропорту Москва становится большой деревней, кого-нибудь да увидишь. Встретил спартаковца Макса Глушенкова, который вновь отправляется в аренду. И вновь в «Крылья», хотя «Химки» желали продолжить прошлосезонные отношения.

    Знаю, варианты не ограничивались Подмосковьем и Самарой. Например, хотел еще поработать с Максимом тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, который эффективно использовал лучшие качества Глушенкова как раз в совместном коротком самарском отрезке. Но в Самаре Глушенкову, наверное, будет комфортнее. Там собралась знакомая ему чертановская компания», – написал Шнякин.

    • В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.
    • В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.
    • 21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.

    «Спартак» подтвердил переговоры с «Крыльями Советов» по аренде Глушенкова

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20454

      slavutiq70 3 часа назад

      Ну удачи парню КС хороший клуб . лучше чем на лавке сидеть и тухнуть...

      0
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      Рейтинг: +7150

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Самара - хороший выбор.
      Взрослей, набирайся опыта, ещё увидим тебя в Спартаке.

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      Рейтинг: +5925

      vladik12 6 часов назад

      Очередной яковлев-джано, в общем. Аренды, аренды, а потом зачахнет в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +3249

      Алехсбургер. 6 часов назад

      Шнякин опять таксует..
      Беда на МатчТВ..)

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