Журналист Шнякин: «Встретил в аэропорту Глушенкова. Вновь отправляется в «Крылья Советов»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о встрече с полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым. Футболист отправляется в аренду в «Крылья Советов».

«Как обычно, в аэропорту Москва становится большой деревней, кого-нибудь да увидишь. Встретил спартаковца Макса Глушенкова, который вновь отправляется в аренду. И вновь в «Крылья», хотя «Химки» желали продолжить прошлосезонные отношения.

Знаю, варианты не ограничивались Подмосковьем и Самарой. Например, хотел еще поработать с Максимом тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, который эффективно использовал лучшие качества Глушенкова как раз в совместном коротком самарском отрезке. Но в Самаре Глушенкову, наверное, будет комфортнее. Там собралась знакомая ему чертановская компания», – написал Шнякин.

В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.

В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.

21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.

«Спартак» подтвердил переговоры с «Крыльями Советов» по аренде Глушенкова