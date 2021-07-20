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    «Динамо» представило форму на сезон-2021/22

    «Динамо» опубликовало фотографии формы клуба на предстоящий сезон.

    Домашний комплект выполнен в традиционном синем цвете с белыми вставками. Гостевая форма представлена в белом цвете с синими вставками.

    В дизайне игровых шорт учтена многолетняя динамовская традиция – широкие горизонтальные полосы в нижней части. Вратарская форма выполнена в трех цветах – чeрный, жeлтый и фиолетовый.

    • «Динамо» заняло 7-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Новый сезон стартует 23 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    20.07.2021 12:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +87553

      zigbert 5 часов назад

      От зависимости спонсоров теперь никуда не денешься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      На зенитовскую похожа, да не по игре только!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3247

      Алехсбургер. 14 часов назад

      Шунину не забудьте отдельно топик с бретельками и стринги заказать...

      2
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      ...
      Рейтинг: +193

      Dinamikk > Алехсбургер. 10 часов назад

      Не забудь перед сном петарду куда надо засунуть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3247

      Алехсбургер. > Dinamikk 10 часов назад

      Петарду-это к Шунину.
      Мальчик,...ничего личного к Динамо.
      Это и легенда, и бренд.
      Просто. Шунин.

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