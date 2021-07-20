«Динамо» представило форму на сезон-2021/22

«Динамо» опубликовало фотографии формы клуба на предстоящий сезон.
Домашний комплект выполнен в традиционном синем цвете с белыми вставками. Гостевая форма представлена в белом цвете с синими вставками.
В дизайне игровых шорт учтена многолетняя динамовская традиция – широкие горизонтальные полосы в нижней части. Вратарская форма выполнена в трех цветах – чeрный, жeлтый и фиолетовый.
- «Динамо» заняло 7-е место в минувшем сезоне РПЛ.
- Новый сезон стартует 23 июля.
Источник: официальный сайт «Динамо»