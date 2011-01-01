Лунин сыграл за «Реал» с капитанской повязкой

18 июля «Реал» провел закрытый товарищеский матч с «Райо Вальекано» (1:1).

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел часть матча с капитанской повязкой. 22-летний голкипер вышел на поле в стартовом составе и стал капитаном после замены Марсело в перерыве.