Лунин сыграл за «Реал» с капитанской повязкой

18 июля «Реал» провел закрытый товарищеский матч с «Райо Вальекано» (1:1).

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел часть матча с капитанской повязкой. 22-летний голкипер вышел на поле в стартовом составе и стал капитаном после замены Марсело в перерыве.

В минувшем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.