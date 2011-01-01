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    Лунин сыграл за «Реал» с капитанской повязкой

    18 июля «Реал» провел закрытый товарищеский матч с «Райо Вальекано» (1:1).

    Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел часть матча с капитанской повязкой. 22-летний голкипер вышел на поле в стартовом составе и стал капитаном после замены Марсело в перерыве.

    • В минувшем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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    Источник: инстаграм Андрея Лунина

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7850

      САДЫЧОК 41 минуту назад

      Да чё сказать-МОЛОДЕЦ ! Это не Дзюба , который после замены и выигрыше над финами , отобрал капитанскую повязку , чтобы прыгать с ней и фоткаться !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1046

      zarsm 1 час назад

      Переоцененный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1838

      ItalianFootball 1 час назад

      Он потом этим фото еще кичиться будет, мол, а дед ваш капитанил в Реале)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7086

      Cleaner 2 часа назад

      В этой новости интересно только то, что Марсело еще играет за Реал...

      1
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      Рейтинг: +222

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      не радужная :с

      0
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      Рейтинг: +5740

      Fusballer 3 часа назад

      Удачи парню!

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