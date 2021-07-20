Алексей Березуцкий: «Акинфеев будет играть еще как минимум пять лет»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий считает, что вратарь Игорь Акинфеев будет выходить на поле до 40-летнего возраста.

«Игорь будет играть в футбол еще как минимум пять лет. О дальнейшем будущем начнет думать, когда будет в возрасте Буффона. Сейчас его карьера, можно сказать, в середине», – сказал Березуцкий.

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

С московской командой голкипер выиграл 20 трофеев.

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