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    Алексей Березуцкий: «Акинфеев будет играть еще как минимум пять лет»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий считает, что вратарь Игорь Акинфеев будет выходить на поле до 40-летнего возраста.

    «Игорь будет играть в футбол еще как минимум пять лет. О дальнейшем будущем начнет думать, когда будет в возрасте Буффона. Сейчас его карьера, можно сказать, в середине», – сказал Березуцкий.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
    • С московской командой голкипер выиграл 20 трофеев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8201

      житель СПб 1 час назад

      Удачи им обоим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6741

      playsh 1 час назад

      Ещё один Кощеюшка ?
      Шёл бы пацанчиков своему мастерству обучать,лучше было бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      Бенедиктус 2 часа назад

      На цепь посадят, чтобы не сбежал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5740

      Fusballer 3 часа назад

      Вполне возможно. Благо, примеров много.

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