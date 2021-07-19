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    «Нижний Новгород» рассматривает подписание только свободных агентов

    Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов прокомментировал планы клуба по усилению состава.

    – Вы знаете, что на российском рынке не так много игроков. У нас есть переговорный процесс по легионерам. Надеюсь, что в ближайшее время они присоединятся к команде и усилят нас.

    – Финансовые вопросы не мешают вести трансферы?

    – Трансферы – это условное название, мы рассматриваем свободных агентов.

    – А кого рассматриваете?

    – Не готов говорить.

    – Какие-то известные футболисты?

    – Русские.

    • «Нижний Новгород» – дебютант РПЛ.
    • У клуба нет генерального спонсора.
    • Задолженность перед игроками – 120 миллионов рублей.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7086

      Cleaner 1 час назад

      То есть Роналду в команде не будет...)

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      Рейтинг: +15506

      JTherry 2 часа назад

      можно подумать, для свободных агентов отменены подъемные...)

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      Рейтинг: +5740

      Fusballer 3 часа назад

      Очередной Тамбов намечается.

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      Рейтинг: +7086

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      Кому то в руководстве РФС это нужно...

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      Рейтинг: +2582

      Бухбух 8 часов назад

      В фубол играют агенты.

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