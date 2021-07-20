«Нижний Новгород» рассматривает подписание только свободных агентов

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов прокомментировал планы клуба по усилению состава.

– Вы знаете, что на российском рынке не так много игроков. У нас есть переговорный процесс по легионерам. Надеюсь, что в ближайшее время они присоединятся к команде и усилят нас.

– Финансовые вопросы не мешают вести трансферы?

– Трансферы – это условное название, мы рассматриваем свободных агентов.

– А кого рассматриваете?

– Не готов говорить.

– Какие-то известные футболисты?

– Русские.