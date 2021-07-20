«Нижний Новгород» рассматривает подписание только свободных агентов

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов прокомментировал планы клуба по усилению состава.
– Вы знаете, что на российском рынке не так много игроков. У нас есть переговорный процесс по легионерам. Надеюсь, что в ближайшее время они присоединятся к команде и усилят нас.
– Финансовые вопросы не мешают вести трансферы?
– Трансферы – это условное название, мы рассматриваем свободных агентов.
– А кого рассматриваете?
– Не готов говорить.
– Какие-то известные футболисты?
– Русские.
- «Нижний Новгород» – дебютант РПЛ.
- У клуба нет генерального спонсора.
- Задолженность перед игроками – 120 миллионов рублей.
Источник: Sport24