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    Черышев: «После окончания карьеры планирую жить в Испании»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своих планах после ухода из профессионального футбола.

    – После окончания карьеры будете жить в Испании или России?

    – Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Всe-таки я тут вырос, мне тут комфортно.

    Я не говорю, что в России плохо – я там никогда не жил. Может, я поживу и мне захочется остаться.

    Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провeл в Испании и планирую остаться тут.

    – Где вы выучили гимн России, если всю жизнь провели в Испании?

    – Помню, когда я играл за молодeжную сборную, то в прессе писали, что я – единственный, кто не поeт гимн.

    Я нашeл его в ютубе и заставил себя его выучить. Смотрел, пел и быстро запомнил. На следующий сбор с молодeжной командой поехал, уже зная гимн.

    – Есть мысли о том, чтобы заканчивать карьеру в России?

    – Ну да, мысли такие присутствуют. Хотя пока силы ещe есть, хотел бы играть тут. Посмотрим, как бог даст.

    • Черышев родился в Нижнем Новгороде.
    • В Испанию футболист уехал в 1996 году в 5-летнем возрасте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.07.2021 19:39
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6741

      playsh 1 час назад

      Папу забери с собой обязательно,а то на МАТЧ ТВ уже прокис совсем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3161

      Axe111 4 часа назад

      Пфф недофутболистишка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7086

      Cleaner 14 часов назад

      А как же Нижний Новгород?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6741

      playsh > Cleaner 1 час назад

      ...что-что,простите?

      0
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