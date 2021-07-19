Черышев: «После окончания карьеры планирую жить в Испании»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своих планах после ухода из профессионального футбола.

– После окончания карьеры будете жить в Испании или России?

– Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Всe-таки я тут вырос, мне тут комфортно.

Я не говорю, что в России плохо – я там никогда не жил. Может, я поживу и мне захочется остаться.

Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провeл в Испании и планирую остаться тут.

– Где вы выучили гимн России, если всю жизнь провели в Испании?

– Помню, когда я играл за молодeжную сборную, то в прессе писали, что я – единственный, кто не поeт гимн.

Я нашeл его в ютубе и заставил себя его выучить. Смотрел, пел и быстро запомнил. На следующий сбор с молодeжной командой поехал, уже зная гимн.

– Есть мысли о том, чтобы заканчивать карьеру в России?

– Ну да, мысли такие присутствуют. Хотя пока силы ещe есть, хотел бы играть тут. Посмотрим, как бог даст.

Черышев родился в Нижнем Новгороде.

В Испанию футболист уехал в 1996 году в 5-летнем возрасте.

Черышев: «На Евро соперники были гораздо сильнее, чем на ЧМ-2018»

Черышев: «Я хочу остаться в «Валенсии»

Черышев – о травматичности: «Делаю много спринтов. Мышцы не всегда выдерживают»