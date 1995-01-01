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    Черышев: «Я хочу остаться в «Валенсии»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал слухи о своем будущем.

    «Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня – ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе».

    В команде новый тренер, идут сборы, нужно всe доказывать на тренировках. У меня контракт ещe на год. Меня здесь всe устраивает – я хочу остаться.

    А то, что пишут... В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.

    Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещe кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги», – сказал Черышев.

    • В прошлом сезоне 30-летний россиянин провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 1 час назад

      Тут главное, чтобы Валенсия на Черышева рассчитывала. Иначе Денис может просидеть весь сезон на скамеечке и оказаться на следующий год ненужным ДАЖЕ в РПЛ...

      0
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      Рейтинг: +769

      lysenkoff 2 часа назад

      В какие лиги, твои 43 травмы уже тебе все пути перекрыли (((
      Пора в Кайрат)

      0
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      Рейтинг: +19212

      vladimir-7 3 часа назад

      Этот сезон отыграешь, если, конечно, без травм, а потом приедешь в
      в Россию и будешь ходить на рыбалку, красота.

      0
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      Рейтинг: +5703

      Fusballer 4 часа назад

      Потенциально один из лучших российских игроков, но травмы помешали реализации таланта. Жаль...

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