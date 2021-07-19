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Черышев: «Я хочу остаться в «Валенсии»

19 июля 2021, 12:00
4

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал слухи о своем будущем.

«Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня – ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе».

В команде новый тренер, идут сборы, нужно всe доказывать на тренировках. У меня контракт ещe на год. Меня здесь всe устраивает – я хочу остаться.

А то, что пишут... В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда.

Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещe кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги», – сказал Черышев.

  • В прошлом сезоне 30-летний россиянин провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Черышев: «На Евро соперники были гораздо сильнее, чем на ЧМ-2018»

Источник: «Чемпионат»
Валенсия Черышев Денис
Комментарии (4)
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Fusballer
1626686552
Потенциально один из лучших российских игроков, но травмы помешали реализации таланта. Жаль...
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vladimir-7
1626689522
Этот сезон отыграешь, если, конечно, без травм, а потом приедешь в в Россию и будешь ходить на рыбалку, красота.
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lysenkoff
1626691747
В какие лиги, твои 43 травмы уже тебе все пути перекрыли ((( Пора в Кайрат)
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zigbert
1626764395
Не известно что лучше Денис, сидеть в запасе в элитной лиге или играть в РПЛ.
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