Черышев: «На Евро соперники были гораздо сильнее, чем на ЧМ-2018»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли еe выполнить.

У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить.

Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он – главный», – сказал Черышев.