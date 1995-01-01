Черышев: «На Евро соперники были гораздо сильнее, чем на ЧМ-2018»

Сильнее? На Евро, б..., сильнее?! Ты что несешь, олух? У вас была не самая тяжелая группа, условно (не по дутому рейтингу) только одна сборная почти топ. А вы умудрились последнее место в группе занять, какое на хрен сильнее?
Сильнее Испании? Хорватии?
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.
«Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли еe выполнить.
У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить.
Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он – главный», – сказал Черышев.
- Россия заняла последнее место в группе Евро с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Черышев принял участие только в одном матче – против бельгийцев (0:3).
- На домашнем ЧМ-2018 сборная дошла до четвертьфинала.