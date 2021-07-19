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  • Черышев: «На Евро соперники были гораздо сильнее, чем на ЧМ-2018»

Черышев: «На Евро соперники были гораздо сильнее, чем на ЧМ-2018»

19 июля 2021, 10:57
13

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли еe выполнить.

У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить.

Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он – главный», – сказал Черышев.

  • Россия заняла последнее место в группе Евро с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Черышев принял участие только в одном матче – против бельгийцев (0:3).
  • На домашнем ЧМ-2018 сборная дошла до четвертьфинала.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Черышев Денис
Комментарии (13)
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Fusballer
1626682285
И отбора не было.
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Plyash
1626684158
Смотри,какой умный,глаза нам открыл.ЧЕ всегда по составу сильнее ЧМ,начиная где-то с 80-90х годов,когда южно-американцы и латиносы сплошняком потянулись в европейские клубы.Бразильцы,Аргентинцы,Уругвайцы,Чилийцы ну и все остальные ихние звёзды стали играть в Европейский футбол,а свой стиль стремительно теряют. Достоточно вспомнить два разгрома Бразильцев от Германии 1:7 и от Франции 0:3 в финале ЧМ. Так что ЧЕ давно уж сильнее ЧМ,состав ровненький,без всяких там Суринамов и Тайваней.
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111ax
1626686339
вообще не важно какие соперники если сами играть не умеете даже в пас, отскакивает мяч как от забора от каждого кроме Фернандеса и Головина, при работе с мячом очень долго думаете, игровая мысль отсутствует, а скорость принятия решений непозволительно большая. Тут какие бы соперники ни были, пеняйте на себя
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сутулая собака и лисы
1626688265
он прав, Финляндия сильнее Саудовской Аравии, шансов на выход не было.
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Alejandrrro
1626688578
В этом-то и причина "успеха" 2018-го года. Толком ничего удивительного не показали. Прошли Испанию, у которой тренер сменился прям по ходу турнира. Бельгийцам 3:0 проиграли как обычно.
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Давид59
1626701175
По-моему это не соперники сильнее, а Денис слабее стал.
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general.lizyukov
1626701608
Сильнее? На Евро, б..., сильнее?! Ты что несешь, олух? У вас была не самая тяжелая группа, условно (не по дутому рейтингу) только одна сборная почти топ. А вы умудрились последнее место в группе занять, какое на хрен сильнее? Сильнее Испании? Хорватии?
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