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    Черышев: «На Евро соперники были гораздо сильнее, чем на ЧМ-2018»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.

    «Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли еe выполнить.

    У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить.

    Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он – главный», – сказал Черышев.

    • Россия заняла последнее место в группе Евро с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Черышев принял участие только в одном матче – против бельгийцев (0:3).
    • На домашнем ЧМ-2018 сборная дошла до четвертьфинала.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 2 минуты назад

      Сильнее? На Евро, б..., сильнее?! Ты что несешь, олух? У вас была не самая тяжелая группа, условно (не по дутому рейтингу) только одна сборная почти топ. А вы умудрились последнее место в группе занять, какое на хрен сильнее?
      Сильнее Испании? Хорватии?

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      Рейтинг: +4821

      Давид59 9 минут назад

      По-моему это не соперники сильнее, а Денис слабее стал.

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      Рейтинг: +469

      Alejandrrro 3 часа назад

      В этом-то и причина "успеха" 2018-го года. Толком ничего удивительного не показали. Прошли Испанию, у которой тренер сменился прям по ходу турнира. Бельгийцам 3:0 проиграли как обычно.

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      Рейтинг: +211

      сутулая собака и лисы 3 часа назад

      он прав, Финляндия сильнее Саудовской Аравии, шансов на выход не было.

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      Рейтинг: +426

      111ax 4 часа назад

      вообще не важно какие соперники если сами играть не умеете даже в пас, отскакивает мяч как от забора от каждого кроме Фернандеса и Головина, при работе с мячом очень долго думаете, игровая мысль отсутствует, а скорость принятия решений непозволительно большая. Тут какие бы соперники ни были, пеняйте на себя

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      Рейтинг: +6719

      playsh 4 часа назад

      Смотри,какой умный,глаза нам открыл.ЧЕ всегда по составу сильнее ЧМ,начиная где-то с 80-90х годов,когда южно-американцы и латиносы сплошняком потянулись в европейские клубы.Бразильцы,Аргентинцы,Уругвайцы,Чилийцы ну и все остальные ихние звёзды стали играть в Европейский футбол,а свой стиль стремительно теряют.
      Достоточно вспомнить два разгрома Бразильцев от Германии 1:7 и от Франции 0:3 в финале ЧМ. Так что ЧЕ давно уж сильнее ЧМ,состав ровненький,без всяких там Суринамов и Тайваней.

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      Рейтинг: +7055

      Cleaner > playsh 4 часа назад

      Не хотите же Вы сказать, что сейчас наши обыграли бы Японию? Или Корею? Или Уругвай? Или США? Сейчас ЛЮБАЯ команда, которая выйдет в финальную часть ЧМ или ЧЕ СИЛЬНЕЕ нашей сборной. Это объективная РЕАЛЬНОСТЬ. Наши футболисты в ЧР привыкли получать ДЕНЬЖИЩИ не играя. Они потеряли мастерство и тонус. Им ничего от футбола не нужно, кроме денег. Пока это так, сборная России продолжит свое стремительное падение...(

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      Рейтинг: +6719

      playsh > Cleaner 4 часа назад

      Уважаемый Cleaner.Я сказал ровно то,что хотел сказать.
      А что касается наших футболёров,я даже говорить о них не желаю.Просто интересно,как они смотрели в глаза своим сыновьям,отцам,дедам? В фильме про Яшина есть сцена,где он после пропущенного мяча и проигрыша команды,не выходил из дома,пока подъезд не засыпал.Отвлёкся.Просто я сказал,что состав команд ЧЕ сильнее состава команд ЧМ.

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      Рейтинг: +5703

      Fusballer > playsh 4 часа назад

      "Так что ЧЕ давно уж сильнее ЧМ, состав ровненький, без всяких там Суринамов и Тайваней." К сожалению, просматривается тенденция, что и на евро будет так же. Особенно если увеличат количество сборных в финальном турнире до 32.

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      Рейтинг: +6719

      playsh > Fusballer 3 часа назад

      Для УЕФА,как и для ФИФА,увеличение количества участников - это увеличение бюджета,а значит и прибыли.За счёт чего они и существуют,я бы сказал - жируют,к сожалению,в ущерб зрелищности и интриги самих результатов.Капитал правит миром.Но и при 32 участниках ЧЕ будет по составу ровнее,чем ЧМ,это очевидно.Лень в Атлас лезть.Удачи.

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      Рейтинг: +7055

      Cleaner > playsh 2 часа назад

      Я не согласился.)

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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 5 часов назад

      На ЧМ вы были не такими зажравшимися и ленивыми, как на этом Евро. И понтов тогда не было. Сейчас же вам показали, кто вы есть на самом деле в современном футболе...(

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      Рейтинг: +5703

      Fusballer 5 часов назад

      И отбора не было.

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      Рейтинг: +20967

      bset 5 часов назад

      Конечно, сильнее. В этот раз не уехали на удобной группе за счет того, что мы хозяева.

      7
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner > bset 5 часов назад

      Сейчас для нашей сборной НЕТ удобных групп. Она слабее всех, кто вышел на Евро. Даже если бы попали в группу с никакой сейчас Турцией, проиграли бы и ей...

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