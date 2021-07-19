Черышев – о травматичности: «Делаю много спринтов. Мышцы не всегда выдерживают»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о причинах своей травматичности.
«Пытался ли выяснить причины своей травматичности? Пытался, конечно. Работаю над этим и последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всe на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают», – сказал Черышев.
- В прошлом сезоне 30-летний россиянин провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»