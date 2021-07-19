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    Черышев – о травматичности: «Делаю много спринтов. Мышцы не всегда выдерживают»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о причинах своей травматичности.

    «Пытался ли выяснить причины своей травматичности? Пытался, конечно. Работаю над этим и последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всe на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают», – сказал Черышев.

    • В прошлом сезоне 30-летний россиянин провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.07.2021 18:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1110

      vmonomah17 16 часов назад

      Езжай в РПЛ - там бегать не нужно))

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      Рейтинг: +13641

      Garrincha58 16 часов назад

      может тогда в ворота встать чтобы не делать много рывков

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