Черышев – о травматичности: «Делаю много спринтов. Мышцы не всегда выдерживают»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о причинах своей травматичности.

«Пытался ли выяснить причины своей травматичности? Пытался, конечно. Работаю над этим и последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всe на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают», – сказал Черышев.

В прошлом сезоне 30-летний россиянин провел за «Валенсию» 22 матча и сделал 3 ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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