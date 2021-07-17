Помощник Семака Вильям: «Полагаю, Сергей Богданович станет главным тренером сборной России»

Тренер «Зенита» Вильям поговорил о перспективах главного тренера команды Сергея Семака возглавить сборную России. По мнению бразильца, Семаку эта должность будет интересна.
«Мы разговаривали с Семаком о том, что он – один из вариантов для замены Станислава Черчесова. Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил.
В будущем он станет главным тренером сборной? Полагаю, что да. Это очень достойная должность. Семак – победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем.
Критика всегда была, есть и будет. Мы стараемся не обращать внимания на такое давление. Сергей Богданович уже многое доказал: его история и титулы говорят сами за себя», – сказал Вильям.
- Семак трижды подряд взял с «Зенитом» чемпионство.
- Следующим тренером сборной России РФС планирует назначить Курбана Бердыева.
- В 19:00 по Москве «Бомбардир» начнет прямую текстовую трансляцию матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Источник: «Чемпионат»