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  • Помощник Семака Вильям: «Полагаю, Сергей Богданович станет главным тренером сборной России»

Помощник Семака Вильям: «Полагаю, Сергей Богданович станет главным тренером сборной России»

17 июля 2021, 16:10
17

Тренер «Зенита» Вильям поговорил о перспективах главного тренера команды Сергея Семака возглавить сборную России. По мнению бразильца, Семаку эта должность будет интересна.

«Мы разговаривали с Семаком о том, что он – один из вариантов для замены Станислава Черчесова. Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил.

В будущем он станет главным тренером сборной? Полагаю, что да. Это очень достойная должность. Семак – победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем.

Критика всегда была, есть и будет. Мы стараемся не обращать внимания на такое давление. Сергей Богданович уже многое доказал: его история и титулы говорят сами за себя», – сказал Вильям.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Россия Семак Сергей
Комментарии (17)
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R_a_i_n
1626527670
Да не дай боже. Это же Кононов 2.
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Алехсбургер.
1626528085
Помощничек...)) банановой кожуры накидал и сидит ,угорает...
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portero
1626528792
В будущем..., согласны ждать, авансовые назначения не нужны, может вообще будущее Семака в ФНЛ...
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vladimir-7
1626528908
Вильям, встань с колен, тебе не светит место главного тренера в Зените.
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Garrincha58
1626531132
Семак как тренер слабый поставьте его обратно в УФУ и никто о нём больше не вспомнит, а так при помощи могущественного Газпрома он тут король, но в ЛЧ он дутый король, просто пшик
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insider_retro
1626532950
Серёжа слишком врос в структуру и о какой-то самостоятельности у руля Сборной даже сложно подумать... Его будут нагибать, а он будет прогибаться... И опять, вместо прозрачности с составом, будет муть и бестолковщина...
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deinego77@yandex.ru
1626533299
Победитель по духу он в зените и то в чемпе. В европе пока неуд.В сборной не думаю что прогресс будет.
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3a zenit
1626533751
"Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил."
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САДЫЧОК
1626535233
Семак-это тряпка ! Извините-но это , так !
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general.lizyukov
1626545080
Семак - тренер сборной? Закрывайте камедиклаб, у нас тут новые клоуны подъехали
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