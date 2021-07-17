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    Помощник Семака Вильям: «Полагаю, Сергей Богданович станет главным тренером сборной России»

    Тренер «Зенита» Вильям поговорил о перспективах главного тренера команды Сергея Семака возглавить сборную России. По мнению бразильца, Семаку эта должность будет интересна.

    «Мы разговаривали с Семаком о том, что он – один из вариантов для замены Станислава Черчесова. Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил.

    В будущем он станет главным тренером сборной? Полагаю, что да. Это очень достойная должность. Семак – победитель по духу. Думаю, это было бы ему интересно в будущем.

    Критика всегда была, есть и будет. Мы стараемся не обращать внимания на такое давление. Сергей Богданович уже многое доказал: его история и титулы говорят сами за себя», – сказал Вильям.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.07.2021 16:10
    Комментарии19
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 19 часов назад

      Семак - тренер сборной? Закрывайте камедиклаб, у нас тут новые клоуны подъехали

      0
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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 19 часов назад

      Сережа это марионетка Зенита и Газпрома + очень слабый тренер по выступлениям в еврокубках + вечное нытье. Его уровень - это ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +276

      КаДеС 22 часа назад

      Я к Семаку хорошо отношусь, но "победитель по духу" это перегиб. Помнится, что он иногда говорит вещи, типа "достойно проиграть" или "наша цель попасть в групповой этап лч".
      В будущем возможно и хороший кондидат, когда наберётся опыта и вырастит профессионально, но сейчас это было бы "шило на мыло"

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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 22 часа назад

      После развала сборной физруком, никто ее и брать не хочет. Семак не исключение.

      0
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 22 часа назад

      Семак-это тряпка ! Извините-но это , так !

      1
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      Рейтинг: +5130

      BarStep 22 часа назад

      Не, ну это конечно замечательно если он покинет Зенит..
      А с другой стороны есть вопрос.., а нах он нужен сборной??!

      Есть предложение, которое удовлетворит обе стороны, С.Б. в УФУ!!

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      Рейтинг: +4279

      3a zenit 22 часа назад

      "Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс на него никто не выходил."

      1
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      Рейтинг: +2159

      FRZZ 22 часа назад

      Нет, не в коем случае! Семак слабак.

      3
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      Рейтинг: +2763

      minaev23 23 часа назад

      Победитель по духу он в зените и то в чемпе. В европе пока неуд.В сборной не думаю что прогресс будет.

      2
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      Рейтинг: +66880

      insider_retro 23 часа назад

      Серёжа слишком врос в структуру и о какой-то самостоятельности у руля Сборной даже сложно подумать... Его будут нагибать, а он будет прогибаться... И опять, вместо прозрачности с составом, будет муть и бестолковщина...

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      Рейтинг: +263

      Константинн > insider_retro 21 час назад

      В сборной та же структура что и в зените, так что ничего (для Семака, да и для нас) не поменяется.

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