«Нижний Новгород» подписал воспитанника «Зенита» Пенчикова. Он работал с Кержаковым в «Томи»

Правый защитник Даниил Пенчиков стал футболистом «Нижнего Новгорода». Контракт рассчитан на один сезон.

– Даниил, как тебя приняли в «Нижнем»?

– Хочу начать с того, что мне очень понравился коллектив. Я довольно быстро в него влился. Ребята помогли адаптироваться. С тренерским штабом Александра Кержакова я работал в Томске. Наставники быстро направили нас в нужное русло, сразу дав понять, что в РПЛ совсем другие скорости, а следовательно: надо действовать быстрее, точнее, разумнее.

– На каких позициях ты играл? На какой чувствуешь себя комфортнее?

– Я долгое время играю на позиции крайнего защитника. В Томске тренеры пробовали меня и в центре обороны. Я больше разрушитель, люблю создавать неприятности для нападающих. И все-таки мне привычнее и удобнее играть на фланге обороны: разрушать чужие атаки, подключаться к атакам своей команды и помогать создавать моменты у ворот соперника.