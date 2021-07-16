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    «Нижний Новгород» подписал воспитанника «Зенита» Пенчикова. Он работал с Кержаковым в «Томи»

    Правый защитник Даниил Пенчиков стал футболистом «Нижнего Новгорода». Контракт рассчитан на один сезон.

    – Даниил, как тебя приняли в «Нижнем»?

    – Хочу начать с того, что мне очень понравился коллектив. Я довольно быстро в него влился. Ребята помогли адаптироваться. С тренерским штабом Александра Кержакова я работал в Томске. Наставники быстро направили нас в нужное русло, сразу дав понять, что в РПЛ совсем другие скорости, а следовательно: надо действовать быстрее, точнее, разумнее.

    – На каких позициях ты играл? На какой чувствуешь себя комфортнее?

    – Я долгое время играю на позиции крайнего защитника. В Томске тренеры пробовали меня и в центре обороны. Я больше разрушитель, люблю создавать неприятности для нападающих. И все-таки мне привычнее и удобнее играть на фланге обороны: разрушать чужие атаки, подключаться к атакам своей команды и помогать создавать моменты у ворот соперника.

    • 23-летний уроженец Санкт-Петербурга – воспитанник «Зенита».
    • Футболист стоит 350 тысяч евро.
    • В 1-м туре РПЛ «Нижний Новгород» примет «Сочи» (26 июля).

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    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    16.07.2021 23:13
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