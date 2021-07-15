Семин: «Будет справедливо, если тренером сборной станет Бердыев, а не иностранец»

Семин прав. Бердыев способен поднять уровень сборной. Однако высоких результатов вряд ли резко улучшить получится.Другое дело надо еще поднять уровень всего нашего футбола.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался за назначение Курбана Бердыева главным тренером сборной России.
«Только что Луи ван Гаала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное качество и профессионализм специалиста.
Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит», – сказал Семин.
- Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор не занимался тренерской работой.
- В мае он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».
- РФС отправил в отставку Черчесова ровно неделю назад.