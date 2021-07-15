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    Семин: «Будет справедливо, если тренером сборной станет Бердыев, а не иностранец»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался за назначение Курбана Бердыева главным тренером сборной России.

    «Только что Луи ван Гаала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное качество и профессионализм специалиста.

    Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит», – сказал Семин.

    • Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор не занимался тренерской работой.
    • В мае он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».
    • РФС отправил в отставку Черчесова ровно неделю назад.

    Источник: Sport24

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    15.07.2021 16:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июля 2021, 16:08

      Семин прав. Бердыев способен поднять уровень сборной. Однако высоких результатов вряд ли резко улучшить получится.Другое дело надо еще поднять уровень всего нашего футбола.

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 июля 2021, 08:31

      Согласен с Палычем-это будет самый оптимальный на данный момент вариант! РФС сможет тесно контактировать с главным тренером,КББ-имеет солидный тренерский опыт,сумеет наладить игровые связи и отобрать наиболее мастеровитых игроков,а какой будет у нее тактика -автобус,троллейбус или такси-это будет не важно-важен результат матчей и количество набранных очков,тем более,что времени на раскачку нет! (И все теперь будет зависеть от согласия возглавить сборную)

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 июля 2021, 04:34

      Бердыев топ, если кто еще не понял. А то, что он туркмен - так, слава Богу, еще пол страны помнят те времена, когда мы одним государством были, и не делят туркменов и русских на своих и чужих. Пора уже завязывать с демократическими преобразованиями, в результате которых наша страна распалась, собраться заново и жить себе спокойно на зависть всем убогим.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 июля 2021, 22:35

      Ничего что он туркмен?
      Бышовец, только хардкор )))

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      Рейтинг: +7878

      Томик 15 июля 2021, 20:48

      "Справедливо?" И в чём высшая справедливость, Серёжа? Не дочитал книжек всё-таки в бытность футболистом, а сейчас и не надо уже. Заслужил? Дайте ему орден или денег. Сборная то тут причём? Здесь нужен грамотный тренер, который играть научит, систему организует, психолога в команду пригласит, наконец. А Серёженька хочет монумент при жизни воздвигнуть? За чей счёт?

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      Рейтинг: +440

      kan85 > Томик 15 июля 2021, 21:25

      Атас)

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 июля 2021, 20:29

      Бердыев давно этого заслуживает !!!

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      Рейтинг: +571

      RJM555 15 июля 2021, 19:35

      Рахимов и не надо ничего выдумывать европейское мышление и наш менталитет и как специалист очень грамотный

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      Рейтинг: +440

      kan85 > RJM555 15 июля 2021, 21:18

      Это тот, который Рашид Маматкулович?)

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      Рейтинг: +571

      RJM555 > kan85 16 июля 2021, 13:21

      Да - это тренер причем очень даже грамотный, а вот ты кто такой??

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      Рейтинг: +440

      kan85 > RJM555 16 июля 2021, 14:54

      Я тот, кто н.а.х.у.й послать может.
      А ты кто такой?

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      Рейтинг: +571

      RJM555 > kan85 16 июля 2021, 17:01

      ты уже давно послан.....мною

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      Рейтинг: +440

      kan85 > RJM555 16 июля 2021, 18:29

      Все понятно с тобой, очередное сопливое х.у.й.л.о
      Наивный говносоветник с говносоветами, которые никому не интересны.


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      Рейтинг: +571

      RJM555 > kan85 17 июля 2021, 08:59

      может хватит.......?!

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      Рейтинг: +10454

      ivany4 15 июля 2021, 18:16

      Справедливо будет, если у руля сборной встанет профессионал, способный привнести что-то новое в игру сборной, и по примеру Автоваза заставит двигаться недвижимое.))

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      Рейтинг: +81

      Akarin 15 июля 2021, 18:12

      Бердыевыв топ тренер, но ему это не надо.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2021, 18:10

      Бердыева не будет, его стиль в футболе давно устарел, нужен тренер
      сегодняшнего времени и новых тактико-технических решений.

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