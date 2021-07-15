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  • Семин: «Будет справедливо, если тренером сборной станет Бердыев, а не иностранец»

Семин: «Будет справедливо, если тренером сборной станет Бердыев, а не иностранец»

15 июля 2021, 16:59
18

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался за назначение Курбана Бердыева главным тренером сборной России.

«Только что Луи ван Гаала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное качество и профессионализм специалиста.

Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит», – сказал Семин.

  • Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор не занимался тренерской работой.
  • В мае он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».
  • РФС отправил в отставку Черчесова ровно неделю назад.

Источник: Sport24
Россия Россия Бердыев Курбан Семин Юрий
Комментарии (18)
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portero
1626360940
Чиновники даже не рассматривали этот вариант... Хотя было бы очень интересно, он бы точно взял тех кто играть будет, не хочешь отдыхай...
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Akarin
1626361923
Бердыевыв топ тренер, но ему это не надо.
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ivany4
1626362202
Справедливо будет, если у руля сборной встанет профессионал, способный привнести что-то новое в игру сборной, и по примеру Автоваза заставит двигаться недвижимое.))
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RJM555
1626366927
Рахимов и не надо ничего выдумывать европейское мышление и наш менталитет и как специалист очень грамотный
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Nerlinger
1626370176
Бердыев давно этого заслуживает !!!
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Томик
1626371294
"Справедливо?" И в чём высшая справедливость, Серёжа? Не дочитал книжек всё-таки в бытность футболистом, а сейчас и не надо уже. Заслужил? Дайте ему орден или денег. Сборная то тут причём? Здесь нужен грамотный тренер, который играть научит, систему организует, психолога в команду пригласит, наконец. А Серёженька хочет монумент при жизни воздвигнуть? За чей счёт?
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general.lizyukov
1626377700
Ничего что он туркмен? Бышовец, только хардкор )))
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Smekaev
1626399259
Бердыев топ, если кто еще не понял. А то, что он туркмен - так, слава Богу, еще пол страны помнят те времена, когда мы одним государством были, и не делят туркменов и русских на своих и чужих. Пора уже завязывать с демократическими преобразованиями, в результате которых наша страна распалась, собраться заново и жить себе спокойно на зависть всем убогим.
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nemolod
1626413503
Согласен с Палычем-это будет самый оптимальный на данный момент вариант! РФС сможет тесно контактировать с главным тренером,КББ-имеет солидный тренерский опыт,сумеет наладить игровые связи и отобрать наиболее мастеровитых игроков,а какой будет у нее тактика -автобус,троллейбус или такси-это будет не важно-важен результат матчей и количество набранных очков,тем более,что времени на раскачку нет! (И все теперь будет зависеть от согласия возглавить сборную)
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zigbert
1626440933
Семин прав. Бердыев способен поднять уровень сборной. Однако высоких результатов вряд ли резко улучшить получится.Другое дело надо еще поднять уровень всего нашего футбола.
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