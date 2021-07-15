Семин: «Будет справедливо, если тренером сборной станет Бердыев, а не иностранец»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался за назначение Курбана Бердыева главным тренером сборной России.

«Только что Луи ван Гаала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное качество и профессионализм специалиста.

Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит», – сказал Семин.