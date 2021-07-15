Николич: «Локомотиву» нужно купить еще двух игроков, я об этом давно говорил»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферах московского клуба.

«Мы счастливы, что футбол возвращается. Сейчас очень радуемся, что впереди Суперкубок России и что первый тур чемпионата России у нас дома, в Черкизово, против тульского «Арсенала». Прошли важные сборы.

Нам еще нужно купить двух игроков, я об этом давно говорил. У нас все здоровы, кроме Зе Луиша, который травмировался две-три недели назад. Сложно будет адаптировать сборников, я им разрешил два дня отдохнуть. Наша цель – побеждать в каждой игре, у нас самые высокие цели», – сказал Николич.

«Локомотив» занял 3 место в минувшем сезоне РПЛ и выиграл Кубок России.

17 июля московский клуб сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Столичный клуб в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

Николич – о трансферах «Локомотива»: «Ждем еще двух иностранцев. Нужен центральный защитник и опорник»