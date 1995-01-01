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    Николич – о трансферах «Локомотива»: «Ждем еще двух иностранцев. Нужен центральный защитник и опорник»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич сообщил о предстоящих трансферах клуба.

    «Сегодня была первая тренировка Баринова и Жемалетдинова. В принципе, состояние хорошее. Ждем еще двух иностранцев. Потихоньку собираемся. Времени нет, через 15 дней уже игра за суперкубок. Нам хочется взять этот трофей. Мне нравится, как ребята работают. Но это только сборы, они ничего не гарантируют. Показатель будут игры.

    Два иностранца – наш план. У нас закончил Чорлука, ушли еще пару игроков. Нужен центральный защитник и один игрок в опорную зону», – сказал Николич.

    • «Локомотив» занял 3 место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Столичный клуб в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7872

      житель СПб 1 час назад

      Молодцы, работают, улучшаются... А что же мой Зенит?

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