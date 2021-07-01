Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Николич – о Мухине: «Много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами»

Николич – о Мухине: «Много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами»

1 июля 2021, 15:38
12

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о переходе полузащитника Максим Мухина в ЦСКА.

«Мухин? Это особенность русского рынка. Не говорю, что это агентские игры. Ему почти 20 лет, только в России это считается молодым. Где он молодой? Молодой, это когда играешь в 18 лет.

Мне неважно, старый или молодой, русский или иностранец. Главное, чтобы был качественный футболист.

Мухину и Иосифову могу пожелать только удачи! Каждый выбирает свой путь. Я много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами. Я уже много лет работаю главным тренером. Были и хорошие случаи. К сожалению, было много плохих ситуаций», – сказал Николич.

  • По информации Transfermarkt, трансфер Мухина обошелся ЦСКА в 170 тысяч евро.
  • Зарплата 19-летнего футболиста в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.
  • Сообщается, что ЦСКА увеличил зарплату Мухина в 30 раз.

Николич – об уходе Игнатьева и Чорлуки: «Это новая клубная стратегия. «Локо» будет одной из самых молодых команд РПЛ»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Мухин Максим Николич Марко
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Igreks
1625146280
Время покажет хотя и слглашусь с ним, Деньги портят людей, а молодых и вовсе
Ответить
ArReal
1625148259
За какими на фиг деньгами ??? Парень получал копейки и они хотели его же за три копейки продлить на 5 лет!!! НЕ МОГЛИ ХОТЬ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ! Сколько раз так видел, что клубы тупят -считают, что если воспитанник, то должен играть за 1 рублей в месяц рядом с Рыбусом и Эдером - у которых 2 млн евро в год!Вот так и теряют свои кадры
Ответить
vmonomah17
1625149640
Иосифову скорее всего в испании будут меньше платить, чем в любом клубе рпл. Парень просто хочет играть в топ чепмионате. А Мухину просто цска денег больше предложил - спасибо лимиту. Но в цска он хотя бы играть будет, тогда как зенит скупает игроков и на банку их садит.
Ответить
САДЫЧОК
1625156937
Да сырой этот Мухин футболист !
Ответить
житель СПб
1625161772
Не совсем ясная ситуация. С одной стороны, Николич все верно говорит. Но, с другой - в ЦСКА ему зарплату увеличили в 30 раз. В 30! Что же вы тогда в Локомотиве ему настолько мало платили, если считаете его уже зрелым, состоявшимся футболистом? Поэтому и говорю - ситуация неоднозначная.
Ответить
Красногорск_Фан
1625241167
да мы все видели как ты спешил за деньгами. сливал легенд клуба, достойные спортивные принципы, честь, порядочность. Не тебе говну рот раскрывать.
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
19
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
4
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
44
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
22
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+