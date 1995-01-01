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    Николич – о Мухине: «Много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о переходе полузащитника Максим Мухина в ЦСКА.

    «Мухин? Это особенность русского рынка. Не говорю, что это агентские игры. Ему почти 20 лет, только в России это считается молодым. Где он молодой? Молодой, это когда играешь в 18 лет.

    Мне неважно, старый или молодой, русский или иностранец. Главное, чтобы был качественный футболист.

    Мухину и Иосифову могу пожелать только удачи! Каждый выбирает свой путь. Я много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами. Я уже много лет работаю главным тренером. Были и хорошие случаи. К сожалению, было много плохих ситуаций», – сказал Николич.

    • По информации Transfermarkt, трансфер Мухина обошелся ЦСКА в 170 тысяч евро.
    • Зарплата 19-летнего футболиста в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.
    • Сообщается, что ЦСКА увеличил зарплату Мухина в 30 раз.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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