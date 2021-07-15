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  • Дюков – о реформе РПЛ: «Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше»

Дюков – о реформе РПЛ: «Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше»

15 июля 2021, 15:22
7

Президент РФС Александр Дюков рассказал о плюсах готовящейся реформы РПЛ.

«Пошло обсуждение той инициативы, которую мы рассматриваем, но реформа – это слишком громкое слово. Мы обсуждаем изменение формата РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, а не реформу российского футбола.

При этом, опять же, есть определeнные завышенные ожидания, что мы сейчас изменим формат, а наш футбол преобразится. Это не так. Есть множество факторов, которые влияют на футбол, цели и задачи.

Что касается изменения формата, работа с Hypercube началась в мае. Сегодня на исполкоме была показана презентация с результатами проведeнной работы. Благодаря Сергею Егорову эта презентация стала достоянием общественности, поэтому нам пришлось оперативно реагировать.

Сегодня состоялось первое обсуждение, члены исполкома задали вопросы. У кого-то есть своe отношение к проделанной работе, но, думаю, будет ещe несколько подходов.

Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше, увеличится интенсивность игр. Помимо этого, это должно увеличить интерес со стороны зрителей и спонсоров.

Преимущественный формат, который рассматривается – 16 команд. Изначально вариантов было больше, но на обсуждение вынесли меньшее количество», – сказал Дюков.

  • Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
  • По информации РБК, компания Hypercube предложил клубам РПЛ 4 варианта реформирования лиги.

Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (7)
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Garrincha58
1626355105
самый лучший цирк в России и клоуны и кукловоды......вот всё что можно сказать про вашу
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portero
1626361106
Как вЫ чиновники-воры и пистаболы, достали уже своим враньём, причём во всех сферах....
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vladimir-7
1626362192
Дюков не хочет слышать, что ему говорят о реформе, как придурок долдонит своё, но разными словами и выражениями
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Plyash
1626365961
Самая долгая интрига теперь будет,когда ты пойдёшь в след за чабаном.
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vla4839
1626372004
после интенсивных игр с сильными соперниками в РПЛ весной наши лучшие клубы провалятся в решающих играх еврокубков,так как будут уставшими. Об этом никто сейчас не думает. Через год будут опять менять систему РПЛ
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Andrew01
1626381326
Меняют обертку, во что га..но не заворачивай это будет га..но, может стоит задуматься и поменять содержание?!?!?!?
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Spinorr
1626417051
Забудьте о реформе вершины, займитесь организацией подготовки молодых футболистов - результат будет. Правда не сразу. Уже переходили на осень весна, уже лимиты всякие делали, что толку. Если нет притока молодых талантов, то ничего не будет.
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