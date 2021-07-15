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    Дюков – о реформе РПЛ: «Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о плюсах готовящейся реформы РПЛ.

    «Пошло обсуждение той инициативы, которую мы рассматриваем, но реформа – это слишком громкое слово. Мы обсуждаем изменение формата РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, а не реформу российского футбола.

    При этом, опять же, есть определeнные завышенные ожидания, что мы сейчас изменим формат, а наш футбол преобразится. Это не так. Есть множество факторов, которые влияют на футбол, цели и задачи.

    Что касается изменения формата, работа с Hypercube началась в мае. Сегодня на исполкоме была показана презентация с результатами проведeнной работы. Благодаря Сергею Егорову эта презентация стала достоянием общественности, поэтому нам пришлось оперативно реагировать.

    Сегодня состоялось первое обсуждение, члены исполкома задали вопросы. У кого-то есть своe отношение к проделанной работе, но, думаю, будет ещe несколько подходов.

    Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше, увеличится интенсивность игр. Помимо этого, это должно увеличить интерес со стороны зрителей и спонсоров.

    Преимущественный формат, который рассматривается – 16 команд. Изначально вариантов было больше, но на обсуждение вынесли меньшее количество», – сказал Дюков.

    • Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
    • По информации РБК, компания Hypercube предложил клубам РПЛ 4 варианта реформирования лиги.

    Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»

    Источник: «Чемпионат»

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    15.07.2021 15:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 16 июля 2021, 09:30

      Забудьте о реформе вершины, займитесь организацией подготовки молодых футболистов - результат будет. Правда не сразу.
      Уже переходили на осень весна, уже лимиты всякие делали, что толку.
      Если нет притока молодых талантов, то ничего не будет.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 июля 2021, 23:35

      Меняют обертку, во что га..но не заворачивай это будет га..но, может стоит задуматься и поменять содержание?!?!?!?

      0
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      Рейтинг: +649

      vla4839 15 июля 2021, 21:00

      после интенсивных игр с сильными соперниками в РПЛ весной наши лучшие клубы провалятся в решающих играх еврокубков,так как будут уставшими. Об этом никто сейчас не думает. Через год будут опять менять систему РПЛ

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 15 июля 2021, 19:19

      Самая долгая интрига теперь будет,когда ты пойдёшь в след за чабаном.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2021, 18:16

      Дюков не хочет слышать, что ему говорят о реформе, как придурок долдонит своё, но разными словами и выражениями

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 15 июля 2021, 17:58

      Как вЫ чиновники-воры и пистаболы, достали уже своим враньём, причём во всех сферах....

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2021, 16:18

      самый лучший цирк в России и клоуны и кукловоды......вот всё что можно сказать про вашу

      3
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