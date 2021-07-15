Дюков – о реформе РПЛ: «Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о плюсах готовящейся реформы РПЛ.

«Пошло обсуждение той инициативы, которую мы рассматриваем, но реформа – это слишком громкое слово. Мы обсуждаем изменение формата РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, а не реформу российского футбола.

При этом, опять же, есть определeнные завышенные ожидания, что мы сейчас изменим формат, а наш футбол преобразится. Это не так. Есть множество факторов, которые влияют на футбол, цели и задачи.

Что касается изменения формата, работа с Hypercube началась в мае. Сегодня на исполкоме была показана презентация с результатами проведeнной работы. Благодаря Сергею Егорову эта презентация стала достоянием общественности, поэтому нам пришлось оперативно реагировать.

Сегодня состоялось первое обсуждение, члены исполкома задали вопросы. У кого-то есть своe отношение к проделанной работе, но, думаю, будет ещe несколько подходов.

Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше, увеличится интенсивность игр. Помимо этого, это должно увеличить интерес со стороны зрителей и спонсоров.

Преимущественный формат, который рассматривается – 16 команд. Изначально вариантов было больше, но на обсуждение вынесли меньшее количество», – сказал Дюков.

Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.

По информации РБК, компания Hypercube предложил клубам РПЛ 4 варианта реформирования лиги.

Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»