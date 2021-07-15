Дюков – о реформе РПЛ: «Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше»

Забудьте о реформе вершины, займитесь организацией подготовки молодых футболистов - результат будет. Правда не сразу.
Уже переходили на осень весна, уже лимиты всякие делали, что толку.
Если нет притока молодых талантов, то ничего не будет.
Президент РФС Александр Дюков рассказал о плюсах готовящейся реформы РПЛ.
«Пошло обсуждение той инициативы, которую мы рассматриваем, но реформа – это слишком громкое слово. Мы обсуждаем изменение формата РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, а не реформу российского футбола.
При этом, опять же, есть определeнные завышенные ожидания, что мы сейчас изменим формат, а наш футбол преобразится. Это не так. Есть множество факторов, которые влияют на футбол, цели и задачи.
Что касается изменения формата, работа с Hypercube началась в мае. Сегодня на исполкоме была показана презентация с результатами проведeнной работы. Благодаря Сергею Егорову эта презентация стала достоянием общественности, поэтому нам пришлось оперативно реагировать.
Сегодня состоялось первое обсуждение, члены исполкома задали вопросы. У кого-то есть своe отношение к проделанной работе, но, думаю, будет ещe несколько подходов.
Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Снизится количество проходных матчей, интрига будет держаться дольше, увеличится интенсивность игр. Помимо этого, это должно увеличить интерес со стороны зрителей и спонсоров.
Преимущественный формат, который рассматривается – 16 команд. Изначально вариантов было больше, но на обсуждение вынесли меньшее количество», – сказал Дюков.
- Большинство клубов РПЛ выступило против предложенной реформы.
- По информации РБК, компания Hypercube предложил клубам РПЛ 4 варианта реформирования лиги.
Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»