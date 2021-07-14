Глушаков: «Не уступаю ни Зобнину, ни Оздоеву. Когда буду слабее, я закончу карьеру»

Сам себя не похвалишь...
Что то никто из ведущих команд РПЛ не откликнулся подписать Глушакова даже за бесплатно.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что он не слабее хавбеков сборной России Романа Зобнина и Магомеда Оздоева.
– Если говорить о составе на этот Евро, думаете, вы были не слабее Зобнина и Оздоева?
– Безусловно. Не слабее.
– Считаете, что не уступаете им?
– Не уступал, не уступаю и не буду уступать. Когда я буду слабее, вы меня на поле не увидите, закончу карьеру. Я реально оцениваю свой уровень.
– А как вам молодой опорник Мухин? Реально большущий талант?
– Давайте пока не будем выдавать ему авансы. Можем же навредить. Да и, честно говоря, я за ним пристально не следил. По большому счету парень только начал играть на взрослом уровне.
Сейчас Мухин перешел в новую команду – ЦСКА. Время покажет, кто он и с кем его можно сравнивать. Просто на моем веку был и «юный Месси», и еще кто-то. Нередко, когда молодых превозносят, они рано заканчивают карьеру. Со своей стороны могу пожелать Максиму только удачи.
– Как отнеслись к уходу Черчесова из сборной?
– Да никак. Если честно, после того как он меня не включил даже в расширенный список, вообще отпустил эту ситуацию.
- Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020.
- Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Глушаков – о выступлении сборной России на Евро: «Это наш уровень»