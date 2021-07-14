Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Не уступаю ни Зобнину, ни Оздоеву. Когда буду слабее, я закончу карьеру»

Глушаков: «Не уступаю ни Зобнину, ни Оздоеву. Когда буду слабее, я закончу карьеру»

14 июля 2021, 14:28
15

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что он не слабее хавбеков сборной России Романа Зобнина и Магомеда Оздоева.

– Если говорить о составе на этот Евро, думаете, вы были не слабее Зобнина и Оздоева?

– Безусловно. Не слабее.

– Считаете, что не уступаете им?

– Не уступал, не уступаю и не буду уступать. Когда я буду слабее, вы меня на поле не увидите, закончу карьеру. Я реально оцениваю свой уровень.

– А как вам молодой опорник Мухин? Реально большущий талант?

– Давайте пока не будем выдавать ему авансы. Можем же навредить. Да и, честно говоря, я за ним пристально не следил. По большому счету парень только начал играть на взрослом уровне.

Сейчас Мухин перешел в новую команду – ЦСКА. Время покажет, кто он и с кем его можно сравнивать. Просто на моем веку был и «юный Месси», и еще кто-то. Нередко, когда молодых превозносят, они рано заканчивают карьеру. Со своей стороны могу пожелать Максиму только удачи.

– Как отнеслись к уходу Черчесова из сборной?

– Да никак. Если честно, после того как он меня не включил даже в расширенный список, вообще отпустил эту ситуацию.

  • Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020.
  • Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Глушаков – о выступлении сборной России на Евро: «Это наш уровень»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Глушаков Денис Оздоев Магомед Зобнин Роман
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Снег
1626262553
А мог бы послать этого интервьюера на ...й . И был бы прав. Эти недожурналисты нормальных вопросов не могут сформулировать. Нищета в мозгах.
Ответить
nik55
1626262888
трепло
Ответить
Боцман59rus
1626262920
тебе шалава склочная, нужно было заканчивать сразу после матча с Тосно.
Ответить
Алехсбургер.
1626262933
1.Мага борцуха тибя на маты клал овец ты виходи когда нэзасцыш 2.Давай,в Воронцовских банях.один на один.без баб. Я тебя перепарю.Целую,Рома. Два сообщения,а сколько сегрегаций в ответ на Глушакова информации..
Ответить
vladimir-7
1626265455
Глушаков, оценивая себя с Зобниным и Оздоевым напомнил мне анекдот. Лежит Петька на печи, смотрит на лежачего Василия Ивановича и говорит: " Василий Иванович, а у тебя ногти на ногах длинее моих, Василий Иванович ему отвечает: Петька, так я и старше тебя".
Ответить
САДЫЧОК
1626266047
Оздоеву , даже Сёмин не уступает !
Ответить
alp
1626272190
невысокую планку поставил себе.. лет до 50 будет играть...
Ответить
NewLife
1626272936
Думаю, если Глушак набегает столько, сколько Зоба, то его на носилках с поля унесут. Но, вообще то, в центре поля по-прежнему полезен.
Ответить
BRO_football
1626295499
Да конечно Гушаков не слабее Зобнина и Оздоева. Они примерно все на одном уровне с говном.
Ответить
zigbert
1626333197
Сам себя не похвалишь... Что то никто из ведущих команд РПЛ не откликнулся подписать Глушакова даже за бесплатно.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
13
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+