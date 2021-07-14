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    Глушаков: «Не уступаю ни Зобнину, ни Оздоеву. Когда буду слабее, я закончу карьеру»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что он не слабее хавбеков сборной России Романа Зобнина и Магомеда Оздоева.

    – Если говорить о составе на этот Евро, думаете, вы были не слабее Зобнина и Оздоева?

    – Безусловно. Не слабее.

    – Считаете, что не уступаете им?

    – Не уступал, не уступаю и не буду уступать. Когда я буду слабее, вы меня на поле не увидите, закончу карьеру. Я реально оцениваю свой уровень.

    – А как вам молодой опорник Мухин? Реально большущий талант?

    – Давайте пока не будем выдавать ему авансы. Можем же навредить. Да и, честно говоря, я за ним пристально не следил. По большому счету парень только начал играть на взрослом уровне.

    Сейчас Мухин перешел в новую команду – ЦСКА. Время покажет, кто он и с кем его можно сравнивать. Просто на моем веку был и «юный Месси», и еще кто-то. Нередко, когда молодых превозносят, они рано заканчивают карьеру. Со своей стороны могу пожелать Максиму только удачи.

    – Как отнеслись к уходу Черчесова из сборной?

    – Да никак. Если честно, после того как он меня не включил даже в расширенный список, вообще отпустил эту ситуацию.

    • Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020.
    • Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

    Глушаков – о выступлении сборной России на Евро: «Это наш уровень»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2021 14:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 10:13

      Сам себя не похвалишь...
      Что то никто из ведущих команд РПЛ не откликнулся подписать Глушакова даже за бесплатно.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 июля 2021, 23:44

      Да конечно Гушаков не слабее Зобнина и Оздоева. Они примерно все на одном уровне с говном.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 14 июля 2021, 17:28

      Думаю, если Глушак набегает столько, сколько Зоба, то его на носилках с поля унесут. Но, вообще то, в центре поля по-прежнему полезен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 14 июля 2021, 17:16

      невысокую планку поставил себе.. лет до 50 будет играть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 июля 2021, 15:34

      Оздоеву , даже Сёмин не уступает !

      4
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      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > САДЫЧОК 20 июля 2021, 12:09

      100 балов за коммент!!! пас назад да поперек, че он вообще в сборной делает, когда его у нас Бомжевик забрал я охренел, а когда там играть начал.... Не стал он сильнее чем у нас играть, да заряжен на поле этого не отнять, но мастерства не хватает на топ уровне играть...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июля 2021, 15:24

      Глушаков, оценивая себя с Зобниным и Оздоевым напомнил мне анекдот.
      Лежит Петька на печи, смотрит на лежачего Василия Ивановича и
      говорит: " Василий Иванович, а у тебя ногти на ногах длинее моих,
      Василий Иванович ему отвечает: Петька, так я и старше тебя".

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 14 июля 2021, 14:42

      1.Мага борцуха тибя на маты клал овец ты виходи когда нэзасцыш
      2.Давай,в Воронцовских банях.один на один.без баб.
      Я тебя перепарю.Целую,Рома.

      Два сообщения,а сколько сегрегаций
      в ответ на Глушакова информации..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 14:42

      тебе шалава склочная, нужно было заканчивать сразу после матча с Тосно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 14 июля 2021, 14:41

      трепло

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Снег 14 июля 2021, 14:35

      А мог бы послать этого интервьюера на ...й . И был бы прав. Эти недожурналисты нормальных вопросов не могут сформулировать. Нищета в мозгах.

      5
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