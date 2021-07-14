Глушаков: «Не уступаю ни Зобнину, ни Оздоеву. Когда буду слабее, я закончу карьеру»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что он не слабее хавбеков сборной России Романа Зобнина и Магомеда Оздоева.

– Если говорить о составе на этот Евро, думаете, вы были не слабее Зобнина и Оздоева?

– Безусловно. Не слабее.

– Считаете, что не уступаете им?

– Не уступал, не уступаю и не буду уступать. Когда я буду слабее, вы меня на поле не увидите, закончу карьеру. Я реально оцениваю свой уровень.

– А как вам молодой опорник Мухин? Реально большущий талант?

– Давайте пока не будем выдавать ему авансы. Можем же навредить. Да и, честно говоря, я за ним пристально не следил. По большому счету парень только начал играть на взрослом уровне.

Сейчас Мухин перешел в новую команду – ЦСКА. Время покажет, кто он и с кем его можно сравнивать. Просто на моем веку был и «юный Месси», и еще кто-то. Нередко, когда молодых превозносят, они рано заканчивают карьеру. Со своей стороны могу пожелать Максиму только удачи.

– Как отнеслись к уходу Черчесова из сборной?

– Да никак. Если честно, после того как он меня не включил даже в расширенный список, вообще отпустил эту ситуацию.

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020.

Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Глушаков – о выступлении сборной России на Евро: «Это наш уровень»