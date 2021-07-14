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    Ракицкий – о критике Дзюбы и Черчесова: «Люди, которые ни разу не трогали мяч, будут рассказывать, как бегать и тренировать»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о критике болельщиков в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы во время Евро-2020.

    – Российские сборники работали с командой на тренировочном сборе в Австрии. По твоим ощущениям, они уже отошли от той неудачи? Или чувствуешь, что это в них ещe сидит?

    – Не знаю. На этот счeт с ними не разговаривал. Они взрослые люди, профессионалы. Должны оставить это в прошлом и переходить на клубную работу. Впереди большая дорога и большие задачи.

    – Многие в России сделали виноватыми двух людей – Черчесова и Дзюбу. Они – главные злодеи. Как ты к этому относишься?

    – А Дзюба всегда у всех виновен. Забил – виноват, не забил – тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артeму жить и бегать. И как Черчесову тренировать. Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.07.2021 13:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 июля 2021, 23:40

      Опять тупые отговорки в стиле "Сначала сам добейся, а потом критикуй". Не обязательно быть профессиональным футболистом, чтобы видео все ошибки сборной России. Достаточно хотя бы просто часто смотреть разный футбол: как играют хорошие европейские сборные - Англия, Италия, Испания, Германия, Бельгия и как по сравнению с ними играет Россия. У одних - постоянное движение, разные комбинации в атаке и голы, а у других - медленная перепасовка, забросы только на одно нападающего в надежде что он там что-то сделает и паника после пропущенного гола. Разница очевидна!
      Уверен, многие критики не ограничивались бы только соцсетями и высказали бы всё, что думают о Черчесове прямо ему в лицо, будь у них такая возможность.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 июля 2021, 20:30

      люди с детства смотрят футбол,играют в него и понимают его,люди живут с футболом всю жизнь.Ждут победы всю жизнь,умирают не дождавшишь кубков и великих побед.Футбол вечен,а жизнь одна.Очень глупая фраза.У меня всегда одна мысль в голове после ЛЧ.Вот так умрёшь и не увидишь победу наших.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 14 июля 2021, 19:30

      Чемодан вогзал и туда где разбираются или в акопы иди родину свою защищай - знаток нашелся.. Сам днище-днищем ни скорости ни дрибленга, ещё пис..т что там. Любого нашего болельщика поставь в г.т ниже 4го не будем.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 июля 2021, 16:42

      мяч трогали, не трогали - результата у сборной от этого не прибавилось....

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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 16:13

      Мяча не трогали - это он Тарасову имеет ввиду?
      Чурбан.
      В основе - это люди которые играли сами и играют сейчас, они прекрасно во всём разбираются и всё, что сейчас произошло было предсказано ими, как только Черчесова назначили. А те люди о которых ты говоришь им вообще по х.. футбол и кто такой Черчесов они не знают , не говоря уж про тебя.

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      Рейтинг: +487

      КаДеС 14 июля 2021, 15:22

      Если даже допустить, что никто из болельщиков с дивана не разбирается в футболе как Черчес, то в любом случае профессионализм оценивают результатом. Красиво проигрывать - не совсем профессионализм. Даже самому идиоту понятно, что если не можешь ничего сделать, то уходи,твой профессионализм никому не нужен.

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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 14 июля 2021, 15:07

      Это да, критики будут орать, визжать , оскорблять , главное воинствующих вышлепков не заткнуть , так же как и навальнятский мусор, да сборная выступила плохо , но диванные эксперды заменили бы лучших на тот момент худшими , всяким отстоем , а потом быопять искали виновных, расправа главная цель, и '"денег , денег они получили , а у меня их нет" , за одно это по их мнению можно травить, удовлетворение от унижения людей которые сделали что могли , но комп в нос не даст не сунет в в харю, можно поливать грязью в соцсетях как угодно

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      Рейтинг: +5873

      maygli > nata1979 14 июля 2021, 15:38

      Да не связывайся с ним, это бот от минспорта, ругающий других за то же, чем сам и занимается.

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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен > nata1979 15 июля 2021, 22:40

      Навальнятский мусор, придёт конец терпению, тупая никчёмная и бесполезная падаль, будем бога молить за безславный конец его подлостей

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2021, 15:06

      да я лично тебе лысый могу в глаза сказать, что ты давно занимаешь чьё то место в Зените, что ты не игрок ЛЧ твой уровень 2-я украинская лига

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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 14:22

      Ракитский,вы так хорошо трогали мяч пять лет при чабане,что доигрались до последнего места в группе на ЧЕ-20.Что ты здесь ещё вякаешь,чучело гнусавое.На производстве за такую работу увольняют,либо МРОТ платят.А ты на чём ездишь,на "жигулях" ?

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