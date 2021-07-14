Ракицкий – о критике Дзюбы и Черчесова: «Люди, которые ни разу не трогали мяч, будут рассказывать, как бегать и тренировать»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о критике болельщиков в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы во время Евро-2020.
– Российские сборники работали с командой на тренировочном сборе в Австрии. По твоим ощущениям, они уже отошли от той неудачи? Или чувствуешь, что это в них ещe сидит?
– Не знаю. На этот счeт с ними не разговаривал. Они взрослые люди, профессионалы. Должны оставить это в прошлом и переходить на клубную работу. Впереди большая дорога и большие задачи.
– Многие в России сделали виноватыми двух людей – Черчесова и Дзюбу. Они – главные злодеи. Как ты к этому относишься?
– А Дзюба всегда у всех виновен. Забил – виноват, не забил – тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артeму жить и бегать. И как Черчесову тренировать. Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- 8 июля Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России.