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  • Ракицкий – о критике Дзюбы и Черчесова: «Люди, которые ни разу не трогали мяч, будут рассказывать, как бегать и тренировать»

Ракицкий – о критике Дзюбы и Черчесова: «Люди, которые ни разу не трогали мяч, будут рассказывать, как бегать и тренировать»

14 июля 2021, 13:54
11

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о критике болельщиков в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы во время Евро-2020.

– Российские сборники работали с командой на тренировочном сборе в Австрии. По твоим ощущениям, они уже отошли от той неудачи? Или чувствуешь, что это в них ещe сидит?

– Не знаю. На этот счeт с ними не разговаривал. Они взрослые люди, профессионалы. Должны оставить это в прошлом и переходить на клубную работу. Впереди большая дорога и большие задачи.

– Многие в России сделали виноватыми двух людей – Черчесова и Дзюбу. Они – главные злодеи. Как ты к этому относишься?

– А Дзюба всегда у всех виновен. Забил – виноват, не забил – тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артeму жить и бегать. И как Черчесову тренировать. Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Ракицкий Ярослав Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Plyash
1626261737
Ракитский,вы так хорошо трогали мяч пять лет при чабане,что доигрались до последнего места в группе на ЧЕ-20.Что ты здесь ещё вякаешь,чучело гнусавое.На производстве за такую работу увольняют,либо МРОТ платят.А ты на чём ездишь,на "жигулях" ?
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Garrincha58
1626264413
да я лично тебе лысый могу в глаза сказать, что ты давно занимаешь чьё то место в Зените, что ты не игрок ЛЧ твой уровень 2-я украинская лига
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Ловкий Бубен
1626264463
Это да, критики будут орать, визжать , оскорблять , главное воинствующих вышлепков не заткнуть , так же как и навальнятский мусор, да сборная выступила плохо , но диванные эксперды заменили бы лучших на тот момент худшими , всяким отстоем , а потом быопять искали виновных, расправа главная цель, и '"денег , денег они получили , а у меня их нет" , за одно это по их мнению можно травить, удовлетворение от унижения людей которые сделали что могли , но комп в нос не даст не сунет в в харю, можно поливать грязью в соцсетях как угодно
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КаДеС
1626265353
Если даже допустить, что никто из болельщиков с дивана не разбирается в футболе как Черчес, то в любом случае профессионализм оценивают результатом. Красиво проигрывать - не совсем профессионализм. Даже самому идиоту понятно, что если не можешь ничего сделать, то уходи,твой профессионализм никому не нужен.
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maygli
1626268391
Мяча не трогали - это он Тарасову имеет ввиду? Чурбан. В основе - это люди которые играли сами и играют сейчас, они прекрасно во всём разбираются и всё, что сейчас произошло было предсказано ими, как только Черчесова назначили. А те люди о которых ты говоришь им вообще по х.. футбол и кто такой Черчесов они не знают , не говоря уж про тебя.
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Аид666
1626270139
мяч трогали, не трогали - результата у сборной от этого не прибавилось....
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Рубинище
1626280207
Чемодан вогзал и туда где разбираются или в акопы иди родину свою защищай - знаток нашелся.. Сам днище-днищем ни скорости ни дрибленга, ещё пис..т что там. Любого нашего болельщика поставь в г.т ниже 4го не будем.
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3a zenit
1626283835
люди с детства смотрят футбол,играют в него и понимают его,люди живут с футболом всю жизнь.Ждут победы всю жизнь,умирают не дождавшишь кубков и великих побед.Футбол вечен,а жизнь одна.Очень глупая фраза.У меня всегда одна мысль в голове после ЛЧ.Вот так умрёшь и не увидишь победу наших.
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BRO_football
1626295242
Опять тупые отговорки в стиле "Сначала сам добейся, а потом критикуй". Не обязательно быть профессиональным футболистом, чтобы видео все ошибки сборной России. Достаточно хотя бы просто часто смотреть разный футбол: как играют хорошие европейские сборные - Англия, Италия, Испания, Германия, Бельгия и как по сравнению с ними играет Россия. У одних - постоянное движение, разные комбинации в атаке и голы, а у других - медленная перепасовка, забросы только на одно нападающего в надежде что он там что-то сделает и паника после пропущенного гола. Разница очевидна! Уверен, многие критики не ограничивались бы только соцсетями и высказали бы всё, что думают о Черчесове прямо ему в лицо, будь у них такая возможность.
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