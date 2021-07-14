Министр спорта России: «Главный тренер сборной будет назначен в ближайшее время»

В ближайшее время будет объявлено о назначении нового главного тренера сборной России. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, чтобы умел создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», – сказал Матыцин.