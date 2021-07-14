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  • Министр спорта России: «Главный тренер сборной будет назначен в ближайшее время»

Министр спорта России: «Главный тренер сборной будет назначен в ближайшее время»

14 июля 2021, 11:50
12

В ближайшее время будет объявлено о назначении нового главного тренера сборной России. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, чтобы умел создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», – сказал Матыцин.

  • Предыдущий главный тренер сборной Станислав Черчесов покинул свой пост 8 июля. Он возглавлял национальную команду с 2016 года.
  • 1 сентября россияне проведут отборочный матч к ЧМ-2018 с Хорватией.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
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nik55
1626253166
главное что бы новый избавился от старого шлака---Отстоев-Бздюба-Жирков -Кудряшов--Семенов
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valiknavashinsky
1626255686
Будут тянуть так же,как с отставкой Черчесова.Любят наши тупые министры тянуть кота за хвост.Не удивлюсь,если уже все давно решено.
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Fusballer
1626256027
31 августа назначат.
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Enter2006
1626256253
Надеюсь Лёву назначат? Может хоть что-то сделает с инвалидностью футбола в РФ
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paracetamol
1626259581
Так и проваландаются до сентября, а потом Черчеса позовут. Это же чинуши, да еще им отпуск важнее сборной.
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saf05
1626266144
А традиции в последнее время сложились такие, продувать все и всем
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maygli
1626268668
Про традиции мы знаем, а вот про "...современных тенденций отечественного футбола" - это о чём? О каких" современных тенденциях отечественного футбола" идёт речь?
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portero
1626277790
Ну значит Черчесова назначат по новой...
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