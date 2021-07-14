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    Министр спорта России: «Главный тренер сборной будет назначен в ближайшее время»

    В ближайшее время будет объявлено о назначении нового главного тренера сборной России. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

    «Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, чтобы умел создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», – сказал Матыцин.

    • Предыдущий главный тренер сборной Станислав Черчесов покинул свой пост 8 июля. Он возглавлял национальную команду с 2016 года.
    • 1 сентября россияне проведут отборочный матч к ЧМ-2018 с Хорватией.

    Источник: ТАСС

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    14.07.2021 11:50
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:49

      Ну значит Черчесова назначат по новой...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 16:17

      Про традиции мы знаем, а вот про "...современных тенденций отечественного футбола" - это о чём? О каких" современных тенденциях отечественного футбола" идёт речь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > maygli 14 июля 2021, 19:08

      арабов и попуасв громим с другими роем окопы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      saf05 14 июля 2021, 15:35

      А традиции в последнее время сложились такие, продувать все и всем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 13:46

      Так и проваландаются до сентября, а потом Черчеса позовут. Это же чинуши, да еще им отпуск важнее сборной.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > paracetamol 14 июля 2021, 16:21

      Со слова " все кандидаты отказались" и положат ему 3 ляма )))

      0
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 12:50

      Надеюсь Лёву назначат? Может хоть что-то сделает с инвалидностью футбола в РФ

      2
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      ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Enter2006 14 июля 2021, 13:56

      С чего ты взял?

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 14 июля 2021, 12:47

      31 августа назначат.

      1
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      Рейтинг: +302

      valiknavashinsky 14 июля 2021, 12:41

      Будут тянуть так же,как с отставкой Черчесова.Любят наши тупые министры тянуть кота за хвост.Не удивлюсь,если уже все давно решено.

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 14 июля 2021, 12:41

      Черчесова-2 ищите?

      1
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      Рейтинг: +8028

      nik55 14 июля 2021, 11:59

      главное что бы новый избавился от старого шлака---Отстоев-Бздюба-Жирков -Кудряшов--Семенов

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > nik55 14 июля 2021, 12:46

      Согласен. Этих в первую очередь гнать из сборной. Остальные, конечно, тоже не топ, но из них грамотный тренер сможет хотя бы команду сделать.

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