Главные новости дня. РФС предложил реформировать РПЛ, у «Нижнего Новгорода» нет спонсора и долги перед игроками

Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги.

РФС разработал реформу РПЛ с «швейцарской системой». Большинство клубов против.

РФС: «Наш футбол стагнирует. Реформы нужны, потому что к 2024 году Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов».

«СЭ»: РФС поймал судью на ставках. Арбитр Шимарыгин поставил 65 миллионов за два года.

Журналист Конур: «Милан» согласовал с ЦСКА трансфер Влашича. Хорват подписался на инстаграм итальянцев.

У «Нижнего Новгорода» нет спонсора за десять дней до старта РПЛ. Долг перед игроками – 120 миллионов рублей.

Голы Роналду, Де Брюйне и Шика – среди претендентов на звание лучшего на Евро-2020.

Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас».

КОНМЕБОЛ предложил УЕФА провести матч континентальных чемпионов Аргентина – Италия.

Bild: Абрамович готов заплатить 175 миллионов за Холанда.