Главные новости дня. РФС предложил реформировать РПЛ, у «Нижнего Новгорода» нет спонсора и долги перед игроками

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2021 00:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 июля 2021, 10:16

      У , «Нижнего Новгорода--Нет совести и чести -уволить успешного тренера , который вывел в Рпл и поставить тренера , который утопил в пердиве...Могут , только Не хорошие люди !

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