Голы Роналду, Де Брюйне и Шика – среди претендентов на звание лучшего на Евро-2020

УЕФА опубликовал ролик с десяткой лучших забитых мячей по итогам Евро-2020.
На звание автора лучшего гола турнира номинированы десять футболистов:
- Лоренцо Инсинье (Италия);
- Поль Погба (Франция);
- Лука Модрич (Хорватия);
- Кевин Де Брюйне (Бельгия);
- Патрик Шик (Чехия);
- Миккель Дамсгор (Дания);
- Альваро Мората (Испания);
- Андрей Ярмоленко (Украина);
- Федерико Кьеза (Италия);
- Криштиану Роналду (Португалия).
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Источник: Официальный твиттер УЕФА