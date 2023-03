Голы Роналду, Де Брюйне и Шика – среди претендентов на звание лучшего на Евро-2020

УЕФА опубликовал ролик с десяткой лучших забитых мячей по итогам Евро-2020.

На звание автора лучшего гола турнира номинированы десять футболистов:

goals scored at EURO 2020 ... Here's 10 of the bestIt's time to pick your Goal of the Tournament! @gazpromfootball #EUROGOTT