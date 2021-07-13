Журналист Конур: «Милан» согласовал с ЦСКА трансфер Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжит карьеру в «Милане».

По информации журналиста Экрема Конура, итальянский клуб согласовал аренду 23-летнего хорвата с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро.

В ближайшее время Влашич должен прилететь в Милан для подписания контракта с новым клубом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 29 миллионов евро.

Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Влашич подписался на «Милан» в инстаграме