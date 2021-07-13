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    Журналист Конур: «Милан» согласовал с ЦСКА трансфер Влашича

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжит карьеру в «Милане».

    По информации журналиста Экрема Конура, итальянский клуб согласовал аренду 23-летнего хорвата с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро.

    В ближайшее время Влашич должен прилететь в Милан для подписания контракта с новым клубом.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 29 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Влашич подписался на «Милан» в инстаграме

    Источник: твиттер Экрема Конура

    Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 124 тысяч подписчиков.

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    13.07.2021 19:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:43

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июля 2021, 08:24

      Ничего ЦСКА не согласовал с Миланом, журналист порет отсебятину и
      любуется комментариями.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 июля 2021, 00:22

      м-да ,видать задача на сезон - попасть в 10...тогда всё ясно...

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      Рейтинг: +1320

      ruded 13 июля 2021, 22:49

      это только кажется, что Влашич перезапустил карьеру. На самом деле, судя по его игре весной, в Милане будет полировать лавку, после пары случаев, которые ему не понравятся. До про- он еще не дорос, слишком податлив эмоциям.

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      Рейтинг: +81

      Fortuna-Kirov 13 июля 2021, 22:26

      Беги Форест, беги!!!

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      Рейтинг: +726

      хряк СМ 13 июля 2021, 21:45

      Право обязательного выкупа и там куча оговорок, выкуп станет необязательным.

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      Рейтинг: +349

      BRAZILES 13 июля 2021, 21:40

      дайте парню проявить себя

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      Рейтинг: +349

      BRAZILES 13 июля 2021, 21:34

      вот молодцы дали дорогупарню

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      Рейтинг: +28518

      JTherry 13 июля 2021, 21:28

      кони, это налет, "актив" уводят!) не думаю, что надолго, зимой вернут, макаронники уже обожглись на Коко, берут попробовать...

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      Рейтинг: +10

      jipiop45 13 июля 2021, 20:37

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

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