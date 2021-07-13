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  • Журналист Конур: «Милан» согласовал с ЦСКА трансфер Влашича

Журналист Конур: «Милан» согласовал с ЦСКА трансфер Влашича

13 июля 2021, 19:43
12

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжит карьеру в «Милане».

По информации журналиста Экрема Конура, итальянский клуб согласовал аренду 23-летнего хорвата с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро.

В ближайшее время Влашич должен прилететь в Милан для подписания контракта с новым клубом.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 29 миллионов евро.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Влашич подписался на «Милан» в инстаграме

Источник: твиттер Экрема Конура

Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 124 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (12)
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Sancho010365
1626195364
Как бы через год не вернули и ещё заставили деньги заплатить. Шо ЦСКА, шо Зенит даже продать нормальных футболистов по людски не могут
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кто там
1626195809
в общем досвидания ЦСКА.. середина таблицы - за счастье. клуб продаёт самого сильного своего игрока, пардон, не продаёт, а отдаёт в аренду(!!!) и остаётся и без топового футболиста, который тянул весь год команду и без денег для покупки замены(а +/- такого же уровня игрока ЦСКА не потянет). Что же. Тренера нет, основного игрока скоро так же не станет(возможно), за то есть мухин и заболотный и слова Гынера, что команда укомплектована))0 Отличный менеджмент. Так держать. Хорошо что в ЕК не попали, да и ещё не скоро попадут..
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JTherry
1626200914
кони, это налет, "актив" уводят!) не думаю, что надолго, зимой вернут, макаронники уже обожглись на Коко, берут попробовать...
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BRAZILES
1626201657
дайте парню проявить себя
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хряк СМ
1626201924
Право обязательного выкупа и там куча оговорок, выкуп станет необязательным.
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Fortuna-Kirov
1626204412
Беги Форест, беги!!!
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ruded
1626205742
это только кажется, что Влашич перезапустил карьеру. На самом деле, судя по его игре весной, в Милане будет полировать лавку, после пары случаев, которые ему не понравятся. До про- он еще не дорос, слишком податлив эмоциям.
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vovan55
1626211341
м-да ,видать задача на сезон - попасть в 10...тогда всё ясно...
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vladimir-7
1626240253
Ничего ЦСКА не согласовал с Миланом, журналист порет отсебятину и любуется комментариями.
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zinoviyawvr
1626241435
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