Журналист Конур: «Милан» согласовал с ЦСКА трансфер Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжит карьеру в «Милане».
По информации журналиста Экрема Конура, итальянский клуб согласовал аренду 23-летнего хорвата с правом обязательного выкупа за 25 миллионов евро.
В ближайшее время Влашич должен прилететь в Милан для подписания контракта с новым клубом.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 29 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Влашич подписался на «Милан» в инстаграме
Источник: твиттер Экрема Конура
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