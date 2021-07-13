ЦСКА может заработать 29 миллионов на продаже Влашича в «Милан»

ЦСКА и «Милан» ведут переговоры о трансфере полузащитника Николы Влашича.
По информации Eurostavka, московский клуб может заработать на продаже игрока 29 миллионов евро – 25 миллионов сразу и 4 миллиона в виде бонусов. Таково предложение итальянцев.
Однако сторонам не удается договориться о формате сделки. «Милан» хочет арендовать хорвата на сезон и выкупить его следующим летом. Позиция ЦСКА – полноценный трансфер уже сейчас.
Сам Влашич и его представители надеются завершить переход до старта сезона в РПЛ.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
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