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    ЦСКА может заработать 29 миллионов на продаже Влашича в «Милан»

    ЦСКА и «Милан» ведут переговоры о трансфере полузащитника Николы Влашича.

    По информации Eurostavka, московский клуб может заработать на продаже игрока 29 миллионов евро – 25 миллионов сразу и 4 миллиона в виде бонусов. Таково предложение итальянцев.

    Однако сторонам не удается договориться о формате сделки. «Милан» хочет арендовать хорвата на сезон и выкупить его следующим летом. Позиция ЦСКА – полноценный трансфер уже сейчас.

    Сам Влашич и его представители надеются завершить переход до старта сезона в РПЛ.

    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года
    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    13.07.2021 14:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1772

      Sancho010365 13 июля 2021, 19:39

      Обманут, думаю как всегда! Даже продать толком не можем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 15:32

      Если им надо, италики в следующем году бесплатно возьмут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > paracetamol 14 июля 2021, 10:01

      Не возьмут
      Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года

      0
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 13 июля 2021, 15:24

      какой влашич в милан? смешно...

      0
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      Рейтинг: +12266

      R_a_i_n 13 июля 2021, 15:15

      Игрок не плохой конечно, но 30 лямов не стоит.

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 июля 2021, 14:41

      Навар то может получится неплохой но вот кем играть(тем более деньги то не сразу , что бы можно было что то стоящее купить)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2021, 14:34

      Деньги только сразу, иначе нельзя.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > vladimir-7 13 июля 2021, 14:40

      не нельзя,а вернут)

      0
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