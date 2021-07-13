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  • «Не видим никаких плюсов». «Ростов» – о разделении РПЛ на группы

«Не видим никаких плюсов». «Ростов» – о разделении РПЛ на группы

13 июля 2021, 19:28
4

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о предлагаемом проекте реформы РПЛ.

– Как можете оценить стратегию развития футбола, которая была разослана клубам?

– Официально футбольный клуб «Ростов» стратегию развития футбола не получал, но мы ознакомились с ней в открытых источниках. Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим.

Все ведущие чемпионаты Европы играют гладкий чемпионат, их команды хорошо выступают на международных и внутренних аренах – как на уровне сборных, так и на клубном уровне. Мы за действующую формулу чемпионата.

– Главный вопрос – уход футбола из регионов. По сути, будет создан чемпионат Москвы с добавлением «Зенита».

– Да, данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.

– Система проведения чемпионата с каким-либо делением на группы невозможна в России: богатые будут чуть богаче, но бедным будет еще сложнее. Вы с этим согласны?

– Такая система возможна, но необходимо четко понимать ее целесообразность. Прежде чем лечить пациента, необходимо правильно поставить диагноз.

  • Турнир хотят проводить по «швейцарской системе».
  • Весной участников РПЛ планируют разделять на топ-6 и нижнюю десятку.
  • По информации «СЭ», большинство клубов лиги выступили против подобных изменений.

«Зенит»: «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (4)
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житель СПб
1626195337
Бред! Еще одну сферу хотят уничтожить? (Если осталось, что уничтожать?)
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kazak161
1626198230
Что? Начинаем жить по новому? Жаль что старое лучшее стали забывать!
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хряк СМ
1626202364
Он прав!****** столичные чиновники и северные ох.уели, как чиновники и олигархи по всей стране.
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