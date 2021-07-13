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    «Не видим никаких плюсов». «Ростов» – о разделении РПЛ на группы

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о предлагаемом проекте реформы РПЛ.

    – Как можете оценить стратегию развития футбола, которая была разослана клубам?

    – Официально футбольный клуб «Ростов» стратегию развития футбола не получал, но мы ознакомились с ней в открытых источниках. Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим.

    Все ведущие чемпионаты Европы играют гладкий чемпионат, их команды хорошо выступают на международных и внутренних аренах – как на уровне сборных, так и на клубном уровне. Мы за действующую формулу чемпионата.

    – Главный вопрос – уход футбола из регионов. По сути, будет создан чемпионат Москвы с добавлением «Зенита».

    – Да, данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.

    – Система проведения чемпионата с каким-либо делением на группы невозможна в России: богатые будут чуть богаче, но бедным будет еще сложнее. Вы с этим согласны?

    – Такая система возможна, но необходимо четко понимать ее целесообразность. Прежде чем лечить пациента, необходимо правильно поставить диагноз.

    • Турнир хотят проводить по «швейцарской системе».
    • Весной участников РПЛ планируют разделять на топ-6 и нижнюю десятку.
    • По информации «СЭ», большинство клубов лиги выступили против подобных изменений.

    «Зенит»: «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2021 19:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +726

      хряк СМ 13 июля 2021, 21:52

      Он прав!****** столичные чиновники и северные ох.уели, как чиновники и олигархи по всей стране.

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 13 июля 2021, 20:43

      Что? Начинаем жить по новому? Жаль что старое лучшее стали забывать!

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 13 июля 2021, 19:55

      Бред! Еще одну сферу хотят уничтожить? (Если осталось, что уничтожать?)

      1
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      Рейтинг: +726

      хряк СМ > житель СПб 13 июля 2021, 21:54

      Выполняют план по уничтожению населения, только и их сожрет весь этот бардак, но они этого не понимают.

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