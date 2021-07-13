«Зенит»: «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы»

Пресс-служба «Зенита» дала комментарий по поводу предлагаемого проекта реформы РПЛ.
«Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов.
Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать», – говорится в заявлении «Зенита».
- Турнир хотят проводить по «швейцарской системе».
- Весной участников РПЛ планируют разделять на топ-6 и нижнюю десятку.
- По информации «СЭ», большинство клубов лиги выступили против подобных изменений.
Источник: «Спорт-Экспресс»