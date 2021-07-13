«Зенит»: «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы»

Пресс-служба «Зенита» дала комментарий по поводу предлагаемого проекта реформы РПЛ.

«Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов.

Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать», – говорится в заявлении «Зенита».