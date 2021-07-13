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  • «Зенит»: «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы»

«Зенит»: «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы»

13 июля 2021, 16:41
11

Пресс-служба «Зенита» дала комментарий по поводу предлагаемого проекта реформы РПЛ.

«Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов.

Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать», – говорится в заявлении «Зенита».

  • Турнир хотят проводить по «швейцарской системе».
  • Весной участников РПЛ планируют разделять на топ-6 и нижнюю десятку.
  • По информации «СЭ», большинство клубов лиги выступили против подобных изменений.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Enter2006
1626184853
Ахахахааа!!! Додумались только сейчас?? ГАЗ - ПРЁМ! "тебя посодют, а ты не воруй (к/ф Берегись автомобиля)"
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Павелий
1626192202
Шаги качественных реформ: 1. Запрет ВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ компаниями футбольных клубов. 2. Запрет нахождения в РФС функционеров (больших чиновников) из любого клуба РПЛ дольше 3 лет. 3. Введение потолка зарплат. 4. Увеличение зарплаты детских тренеров в 5-10 раз. 5. Возврат к системе весна-осень.
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general.lizyukov
1626192289
Запретить финансирование из госмонополий?
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alp
1626192378
а вы ребята как не садитесь, в футболисты не годитесь...
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bomilazdeshnii
1626193313
Вы мне лучше ответьте, когда назначат нового тренера сборной.
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Hektor 84
1626199150
Вот откуда корни растут! Заполонили российский футбол всякие Прядкины да Дюковы!
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