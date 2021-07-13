Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит»: «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы»

    Пресс-служба «Зенита» дала комментарий по поводу предлагаемого проекта реформы РПЛ.

    «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов.

    Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать», – говорится в заявлении «Зенита».

    • Турнир хотят проводить по «швейцарской системе».
    • Весной участников РПЛ планируют разделять на топ-6 и нижнюю десятку.
    • По информации «СЭ», большинство клубов лиги выступили против подобных изменений.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2021 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 июля 2021, 20:59

      Вот откуда корни растут! Заполонили российский футбол всякие Прядкины да Дюковы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 13 июля 2021, 19:21

      Вы мне лучше ответьте, когда назначат нового тренера сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 13 июля 2021, 19:06

      а вы ребята как не садитесь, в футболисты не годитесь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 13 июля 2021, 19:04

      Запретить финансирование из госмонополий?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий 13 июля 2021, 19:03

      Шаги качественных реформ:
      1. Запрет ВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ компаниями футбольных клубов.
      2. Запрет нахождения в РФС функционеров (больших чиновников) из любого клуба РПЛ дольше 3 лет.
      3. Введение потолка зарплат.
      4. Увеличение зарплаты детских тренеров в 5-10 раз.
      5. Возврат к системе весна-осень.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Павелий 13 июля 2021, 19:59

      Все очень логично! Хотел возразить по п.1 и п. 2 - но передумал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6018

      Enter2006 13 июля 2021, 17:00

      Ахахахааа!!! Додумались только сейчас?? ГАЗ - ПРЁМ! "тебя посодют, а ты не воруй (к/ф Берегись автомобиля)"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Enter2006 13 июля 2021, 17:31

      о чём это ты ? Кого посодют, за что ? Ты всё о газе который у тебя украли , и отдали весь твой газ Зениту, а должны были тебе , а он у тебя был ??? Ты сейчас больше получаешь с него чем за все годы с 17-го по 91-й, размер налогов который платит Газпром кормит пол страны , а спонсорские Газпром берёт только из прибыли своей доли капитализации, 50% прибыли от гос участия снабжают оборонку, инфаструктуру и фнб золотом, так что у тебя никто ничего не украл, тебе дали только, хотя ты же из за бугра строчишь , тебе не это важно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > BuenosArgentina 13 июля 2021, 17:42

      Погодите, успокойтесь ) А с каких пор недры земли принадлежат какой-то конторе? Вы знаете, что даже на Аляске правительство США отдаёт сбор простым гражданам деньгами за пользование ресурсами? Или Вы считаете это плохим поступком? При чем тут капитализация? ВОРУЮТ НЕДРЫ ЗЕМЛИ! Они новый сверхкомпьютер изобрели или летающую тарелку сделали??? ДА! - мне это не важно. Сосут деньги и раздают своему конгломерату!! И ДА - украли, у всего народа! И у меня в том числе! Всё что на нашей земле - принадлежит народу, а не Сечинам Миллерам и пр.. Позорище!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12266

      R_a_i_n > BuenosArgentina 13 июля 2021, 18:51

      Не знаю насчет пол страны, но вот кучку алигархов кормит это точно))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > BuenosArgentina 13 июля 2021, 20:03

      Задекларированный доход Миллера около ДВУХ МИЛЛИАРДОВ рублей в год. А замов тоже кормить надо. Еще друзей. И друзей друзей. Своих обижать не принято. Официально не воруют. Но по факту распределяют по своим карманам то, что им НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11