Бальбуэна: «Очень долго думал насчет трансфера в «Динамо»

Новичок «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, как непросто далось ему решение переехать в Россию. Ранее он выступал за «Вест Хэм».

«Сначала были сомнения, ведь Россия далеко от Парагвая. Было непросто принять решение, мы с женой очень долго думали, разговаривали на эту тему. Но в конце концов решили ехать и не жалеем об этом. Так я и оказался в Москве и в «Динамо», – сказал парагваец.

Бальбуэна подписал контракт с «Динамо» на 4 года.

В прошлом сезоне 29-летний парагваец провел 18 матчей за «Вест Хэм» и забил 1 гол.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Бальбуэна провел первую тренировку в «Динамо»