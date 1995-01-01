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    Бальбуэна: «Очень долго думал насчет трансфера в «Динамо»

    Новичок «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, как непросто далось ему решение переехать в Россию. Ранее он выступал за «Вест Хэм».

    «Сначала были сомнения, ведь Россия далеко от Парагвая. Было непросто принять решение, мы с женой очень долго думали, разговаривали на эту тему. Но в конце концов решили ехать и не жалеем об этом. Так я и оказался в Москве и в «Динамо», – сказал парагваец.

    • Бальбуэна подписал контракт с «Динамо» на 4 года.
    • В прошлом сезоне 29-летний парагваец провел 18 матчей за «Вест Хэм» и забил 1 гол.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Бальбуэна провел первую тренировку в «Динамо»

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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