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    Foot Mercato: форвард «Альмерии» Садик согласился на трансфер в «Краснодар». Игроком интересовался «Спартак»

    Нападающий клуба Сегунды «Альмерии» Умар Садик вскоре должен пополнить «Краснодар». Он дал согласие на трансфер.

    У Садика будет в России четырехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год. За игрока 16 миллионов предлагал «Спартак».

    • Предложение по игроку делал клуб Бундеслиги «Айнтрахт».
    • 24-летний Садик в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 43 матчах.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15251

      JTherry 1 час назад

      "Умар Садик дал согласие...краснодару..."
      а Спартак здесь причем? даже не смешно сейчас брать за 16 лимонов за лега из Сегунды...)) разуйте глаза, кому это "черное дерево" сдалось еще и с такой личкой? в краснодыре, может, и приживется в тепле, Галицкому некуда бабки девать, да и разбежались все леги от него...

      3
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      Рейтинг: +12261

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну как же без Спартака то - и новость не новость )))

      5
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      Рейтинг: +6385

      Рубинище 2 часа назад

      Удачи ему. Нап конечно быкам необходим. посмотрим на Краснодар в этом сезоне, который обещает быть жарким.

      1
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      Рейтинг: +23829

      Боцман59rus 2 часа назад

      1. Спартаку не нужен нападающий.
      2. Федун не заплатит 16 лямов, за нападающего, который не нужен.

      5
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      Рейтинг: +3046

      Алехсбургер. > Боцман59rus 2 часа назад

      А может два года в Партизане внушили ему некую неприязнь к красно-белому цвету?)
      Ну,как вариант..))

      3
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      Рейтинг: +536

      Armani nn 2 часа назад

      Однако..мощно

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