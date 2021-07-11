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  • Foot Mercato: форвард «Альмерии» Садик согласился на трансфер в «Краснодар». Игроком интересовался «Спартак»

Foot Mercato: форвард «Альмерии» Садик согласился на трансфер в «Краснодар». Игроком интересовался «Спартак»

11 июля 2021, 13:43
8

Нападающий клуба Сегунды «Альмерии» Умар Садик вскоре должен пополнить «Краснодар». Он дал согласие на трансфер.

У Садика будет в России четырехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год. За игрока 16 миллионов предлагал «Спартак».

  • Предложение по игроку делал клуб Бундеслиги «Айнтрахт».
  • 24-летний Садик в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 43 матчах.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: Foot Mercato

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Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Садик Умар
Комментарии (8)
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Armani nn
1626002036
Однако..мощно
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Боцман59rus
1626002769
1. Спартаку не нужен нападающий. 2. Федун не заплатит 16 лямов, за нападающего, который не нужен.
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Рубинище
1626003138
Удачи ему. Нап конечно быкам необходим. посмотрим на Краснодар в этом сезоне, который обещает быть жарким.
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Persona_non_Grata
1626005014
Ну как же без Спартака то - и новость не новость )))
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JTherry
1626005767
"Умар Садик дал согласие...краснодару..." а Спартак здесь причем? даже не смешно сейчас брать за 16 лимонов за лега из Сегунды...)) разуйте глаза, кому это "черное дерево" сдалось еще и с такой личкой? в краснодыре, может, и приживется в тепле, Галицкому некуда бабки девать, да и разбежались все леги от него...
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Sancho010365
1626117039
По видимому в Краснодаре нет таких сил, как в Рубине при Бердыеве, когда купили классных аргентинцев Ансалди, Алехандро Домингеса, испанца Наваса и турка Гёкдениза Карадениза. Это моща и нужно уметь причём чётко, Бердыев хотел чемпионства и получил дважды, а Кадыров и Галицкий пока не хотят.
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Январь 59
1626168366
Это навето прогресс, купить игрока из Сегунды. Это наводит на мысль что РПЛ далеко не высший дивизион. При таком раскладе позапрошлый сезон нужно было занимать место ниже ЕК , а в прошлом сезоне расставаться с основными легионерами и наигрывать свою молодежь. Да два три года плелись бы в хвосте, балансируя на грани вылета. Но это была бы своя команда.
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