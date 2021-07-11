Foot Mercato: форвард «Альмерии» Садик согласился на трансфер в «Краснодар». Игроком интересовался «Спартак»

Нападающий клуба Сегунды «Альмерии» Умар Садик вскоре должен пополнить «Краснодар». Он дал согласие на трансфер.
У Садика будет в России четырехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год. За игрока 16 миллионов предлагал «Спартак».
- Предложение по игроку делал клуб Бундеслиги «Айнтрахт».
- 24-летний Садик в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 43 матчах.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: Foot Mercato
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