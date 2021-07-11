Foot Mercato: форвард «Альмерии» Садик согласился на трансфер в «Краснодар». Игроком интересовался «Спартак»

Нападающий клуба Сегунды «Альмерии» Умар Садик вскоре должен пополнить «Краснодар». Он дал согласие на трансфер.

У Садика будет в России четырехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год. За игрока 16 миллионов предлагал «Спартак».