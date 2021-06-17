AS: «Спартак» предложил 16 миллионов за форварда «Альмерии» Садика. Испанцы требуют почти вдвое больше

«Спартак» ведет переговоры о трансфере нападающего «Альмерии» Умара Садика, сообщает AS.

По информации источника, московский клуб уже предложил за футболиста 16 миллионов евро плюс бонусы.

Также на нигерийца претендует «Айнтрахт», который готов заплатить за него 18 миллионов без учета бонусов.

«Альмерия» хочет заработать на продаже форварда не менее 30 миллионов евро.