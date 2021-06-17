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  • AS: «Спартак» предложил 16 миллионов за форварда «Альмерии» Садика. Испанцы требуют почти вдвое больше

AS: «Спартак» предложил 16 миллионов за форварда «Альмерии» Садика. Испанцы требуют почти вдвое больше

17 июня 2021, 20:43
13

«Спартак» ведет переговоры о трансфере нападающего «Альмерии» Умара Садика, сообщает AS.

По информации источника, московский клуб уже предложил за футболиста 16 миллионов евро плюс бонусы.

Также на нигерийца претендует «Айнтрахт», который готов заплатить за него 18 миллионов без учета бонусов.

«Альмерия» хочет заработать на продаже форварда не менее 30 миллионов евро.

  • 24-летний Садик в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 43 матчах.
  • Сумма отступных в его контракте – 60 миллионов евро.

Источник: AS
Россия. Премьер-лига Спартак Айнтрахт Альмерия Садик Умар
Комментарии (13)
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slavа0508
1623952307
Если ищут напа значит Ларсон всё таки уйдёт ,,,А что на счёт Садика , то статистика говорит за себя,,,наврятли смогут купить его,,,
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Боцман59rus
1623953194
- и в чем суть новости, писать о том, что с учетом объявленного ценника, в принципе невозможно, при том что в Спартака провис ПЗ и опорник? ...это даже не утка, а издевательство над желтой прессой)))
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DOCTOR PENALTY
1623953283
Дороговатый Садик, не укупить. Ищи Федун Огородик.
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"supermax"
1623954663
30 лямов хотят? ахахах...у них там планка чтоль упала...трансфермаркет оценивает в 8...я понимаю если 20...но 30...или цены на футболистов взлетели вместе с ценами на стройматериал?
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ArReal
1623954669
Я видел его в деле - очень добротный долговязый нап) Жо напоминает кажется длинным , но техничный -я ещё подумал, когда матч смотрел Альмерии на кубок - что он там забыл)Откуда у Спартака столько лямов?)))
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САДЫЧОК
1623962392
Вообще то Срочно нужен центр обороны ! Самое важное , чтобы Викторио был в курсе . А , то может это проделки ГазизоПопова ?!
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paracetamol
1623965328
Федун и за 16 лямов удавится, а за 32 - застрелится!
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Дядя Серёжа
1623980642
Я за любой кипиш
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ItalianFootball
1624000587
Интересно, что ж Заремка скажет в итоге))))
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амани
1624045238
охренеть. 30 лямов не стоит вся команда альмерии
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