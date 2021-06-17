AS: «Спартак» предложил 16 миллионов за форварда «Альмерии» Садика. Испанцы требуют почти вдвое больше

Я видел его в деле - очень добротный долговязый нап) Жо напоминает кажется длинным , но техничный -я ещё подумал, когда матч смотрел Альмерии на кубок - что он там забыл)Откуда у Спартака столько лямов?)))
«Спартак» ведет переговоры о трансфере нападающего «Альмерии» Умара Садика, сообщает AS.
По информации источника, московский клуб уже предложил за футболиста 16 миллионов евро плюс бонусы.
Также на нигерийца претендует «Айнтрахт», который готов заплатить за него 18 миллионов без учета бонусов.
«Альмерия» хочет заработать на продаже форварда не менее 30 миллионов евро.
- 24-летний Садик в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 43 матчах.
- Сумма отступных в его контракте – 60 миллионов евро.