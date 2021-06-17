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    AS: «Спартак» предложил 16 миллионов за форварда «Альмерии» Садика. Испанцы требуют почти вдвое больше

    «Спартак» ведет переговоры о трансфере нападающего «Альмерии» Умара Садика, сообщает AS.

    По информации источника, московский клуб уже предложил за футболиста 16 миллионов евро плюс бонусы.

    Также на нигерийца претендует «Айнтрахт», который готов заплатить за него 18 миллионов без учета бонусов.

    «Альмерия» хочет заработать на продаже форварда не менее 30 миллионов евро.

    • 24-летний Садик в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 4 ассиста в 43 матчах.
    • Сумма отступных в его контракте – 60 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3722

      AtticusFinch 7 минут назад

      Я видел его в деле - очень добротный долговязый нап) Жо напоминает кажется длинным , но техничный -я ещё подумал, когда матч смотрел Альмерии на кубок - что он там забыл)Откуда у Спартака столько лямов?)))

      0
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      Рейтинг: +6937

      "supermax" 7 минут назад

      30 лямов хотят? ахахах...у них там планка чтоль упала...трансфермаркет оценивает в 8...я понимаю если 20...но 30...или цены на футболистов взлетели вместе с ценами на стройматериал?

      0
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      Рейтинг: +21020

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Дороговатый Садик, не укупить. Ищи Федун Огородик.

      3
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      Рейтинг: +397

      uS_Number oNe 31 минуту назад

      Ыыыыы ))))

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      Рейтинг: +22786

      Боцман59rus 32 минуты назад

      - и в чем суть новости, писать о том, что с учетом объявленного ценника, в принципе невозможно, при том что в Спартака провис ПЗ и опорник? ...это даже не утка, а издевательство над желтой прессой)))

      2
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      Рейтинг: +20077

      slavutiq70 47 минут назад

      Если ищут напа значит Ларсон всё таки уйдёт ,,,А что на счёт Садика , то статистика говорит за себя,,,наврятли смогут купить его,,,

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