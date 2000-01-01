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    Кьеллини: «Я большой фанат Кейна»

    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини в преддверии финала Евро-2020 против Англии сделал комплимент форварду соперника Гарри Кейну. Футболист «Тоттенхэма» – самый дорогой английский игрок.

    «Я всe ещe помню момент, когда мне довелось впервые сыграть против Гарри Кейна – это был товарищеский матч. Он сразу же впечатлил меня тем, каким количеством различных навыков обладает. Гарри очень техничный, прекрасно бьeт с дистанции, хорош в воздухе, пробивает штрафные. После мне приходилось встречаться с ним как игроком «Тоттенхэма», и я действительно его большой фанат.

    Вы можете спросить у Фабио Паратичи, он подтвердит это с учeтом того, сколько мы с ним говорили о Кейне за последние годы. Это удача – сыграть против Гарри в воскресенье. Всегда здорово противостоять нападающим такого уровня. Это будет сложный бой, но я нахожусь в его предвкушении», – сказал Кьеллини.

    • Игра начнется в 22:00 по Москве.
    • Англия ни разу не выигрывала Евро. Италия делала это в 1968 году.
    • Для Кьеллини это будет 2-й финал Евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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