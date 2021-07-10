Черчесов: «У каждой сборной свое время для пика, а затем наступает период перестройки»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему команда выступила на Евро-2020 менее успешно, чем другие сборные похожего уровня.

– Почему Украина, Венгрия, Швейцария, Чехия – сборные, примерно сопоставимые по уровню футбола, выглядели поинтереснее России?

– Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на ЧМ-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее.

При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, – качественно оборонялась, но не вышла из группы. Мы Венгрию в Лиге наций в гостях обыграли, а дома сделали ничью – при том, что судья не дал явный пенальти.

– Не сказать, чтобы с теми же немцами венгры так уж окопались. Два забили, до последних минут вели в счете... И все-таки, если говорить о нынешнем турнире, почему мы не играли как условные чехи?

– Всему свое время. У нас в 2018 году команда подготовилась и дошла до четвертьфинала, а Чехия на тот чемпионат мира вообще не попала. Может, для них это был промежуточный турнир, и их поколение созрело именно сейчас.

А у нас, возможно, сейчас как раз этап, который чехи прошли несколько лет назад. Видите, сколько новых игроков появилось на сборе. Так ведь тоже бывает!

– Вы хотите сказать, что этот Евро для сборной России – промежуточный между ЧМ-2018 и Катаром, а также дальнейшими турнирами?

– Не промежуточный, ну как еще объяснить?! Просто у каждой сборной, каждого ее поколения – свое время, когда она достигает пика. А затем наступает период перестройки.

Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»