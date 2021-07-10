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  • Черчесов: «У каждой сборной свое время для пика, а затем наступает период перестройки»

Черчесов: «У каждой сборной свое время для пика, а затем наступает период перестройки»

10 июля 2021, 16:48
6

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему команда выступила на Евро-2020 менее успешно, чем другие сборные похожего уровня.

– Почему Украина, Венгрия, Швейцария, Чехия – сборные, примерно сопоставимые по уровню футбола, выглядели поинтереснее России?

– Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на ЧМ-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее.

При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, – качественно оборонялась, но не вышла из группы. Мы Венгрию в Лиге наций в гостях обыграли, а дома сделали ничью – при том, что судья не дал явный пенальти.

– Не сказать, чтобы с теми же немцами венгры так уж окопались. Два забили, до последних минут вели в счете... И все-таки, если говорить о нынешнем турнире, почему мы не играли как условные чехи?

– Всему свое время. У нас в 2018 году команда подготовилась и дошла до четвертьфинала, а Чехия на тот чемпионат мира вообще не попала. Может, для них это был промежуточный турнир, и их поколение созрело именно сейчас.

А у нас, возможно, сейчас как раз этап, который чехи прошли несколько лет назад. Видите, сколько новых игроков появилось на сборе. Так ведь тоже бывает!

– Вы хотите сказать, что этот Евро для сборной России – промежуточный между ЧМ-2018 и Катаром, а также дальнейшими турнирами?

– Не промежуточный, ну как еще объяснить?! Просто у каждой сборной, каждого ее поколения – свое время, когда она достигает пика. А затем наступает период перестройки.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Хейтер Аларм
1625925868
Стас дебил...
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Plyash
1625928737
Заткнись уже,урод моральный.Уходя уходи.
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Garrincha58
1625942616
значит твой пик тоже прошёл и пора менять и тренера и половину состава, а иначе пик превратится в пшик
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sochi-2013
1625942650
У нас постоянный пик. Вернее пике! Вроде ниже некуда падать, а нет, пробиваем дно и шмяк-шмяк!
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САДЫЧОК
1625948061
И это , говорит тип , который попал на ЧМ без отбора ! Черчесов Позорище и страшный сон нашей сборной !
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Ольгерт
1625977241
Хорошо, что сняли физрука. Хуже этой сборки не будет точно. Куда уж хуже. Если бы не домашний чемпионат-18, не факт, что попали-бы. И не факт, что вышли-бы из группы. Посеяны были-бы не первыми, а в лучшем случае третьими. Да и в группе начисто про*бали Уругваю. Лигу наций профукали, как и ЧЕ-20. Сейчас пролетим ЧМ-22(шанс попасть есть), но создать команду главнее. И без всяких пиков и пике.
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