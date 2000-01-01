Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Черчесов: «У каждой сборной свое время для пика, а затем наступает период перестройки»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему команда выступила на Евро-2020 менее успешно, чем другие сборные похожего уровня.

    – Почему Украина, Венгрия, Швейцария, Чехия – сборные, примерно сопоставимые по уровню футбола, выглядели поинтереснее России?

    – Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на ЧМ-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее.

    При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, – качественно оборонялась, но не вышла из группы. Мы Венгрию в Лиге наций в гостях обыграли, а дома сделали ничью – при том, что судья не дал явный пенальти.

    – Не сказать, чтобы с теми же немцами венгры так уж окопались. Два забили, до последних минут вели в счете... И все-таки, если говорить о нынешнем турнире, почему мы не играли как условные чехи?

    – Всему свое время. У нас в 2018 году команда подготовилась и дошла до четвертьфинала, а Чехия на тот чемпионат мира вообще не попала. Может, для них это был промежуточный турнир, и их поколение созрело именно сейчас.

    А у нас, возможно, сейчас как раз этап, который чехи прошли несколько лет назад. Видите, сколько новых игроков появилось на сборе. Так ведь тоже бывает!

    – Вы хотите сказать, что этот Евро для сборной России – промежуточный между ЧМ-2018 и Катаром, а также дальнейшими турнирами?

    – Не промежуточный, ну как еще объяснить?! Просто у каждой сборной, каждого ее поколения – свое время, когда она достигает пика. А затем наступает период перестройки.

    Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87205
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66763
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru