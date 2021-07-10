Агент Лунева Смирнов: «Помимо «Байера» у нас были предложения из Англии, Испании, Италии, Турции. Россию вообще не рассматривали»

Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока до подписания контракта с «Байером». Он рассчитан на два года.

– От кого поступило первое серьезное предложение из Европы?

– Предложений было очень много. Они шли вплоть до сегодняшнего дня. Последние два дня активно вел себя «Бешикташ»: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: «Гранада» и «Мальорка». Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали.

Первое серьезное предложение сделал «Мидлсбро» из Чемпионшипа. Это было в апреле: выходили на связь, прислали оффер, потом трижды его увеличивали. Были очень сильно заинтересованы в Андрее, как в основном вратаре. У них стояла задача по выходу в АПЛ. Предлагали контракт 2+1 и неплохие условия, но шел сезон, и Андрей сконцентрировался на футболе – не готов был что-то подписывать.

Он и «Зениту» говорил: «Раз уж и так затянули с контрактом, давайте, чемпионами станем, потом будем обсуждать остальное».

Еще из Турции были варианты – «Адана Демирспор». Мы сразу отказались – Турцию не рассматривали. На днях возник вариант с «Дженоа». Много агентов выходило на связь.

Даже в «Спартак» предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения. Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак».

Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком». Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.