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    Агент Лунева Смирнов: «Помимо «Байера» у нас были предложения из Англии, Испании, Италии, Турции. Россию вообще не рассматривали»

    Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока до подписания контракта с «Байером». Он рассчитан на два года.

    – От кого поступило первое серьезное предложение из Европы?

    – Предложений было очень много. Они шли вплоть до сегодняшнего дня. Последние два дня активно вел себя «Бешикташ»: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: «Гранада» и «Мальорка». Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали.

    Первое серьезное предложение сделал «Мидлсбро» из Чемпионшипа. Это было в апреле: выходили на связь, прислали оффер, потом трижды его увеличивали. Были очень сильно заинтересованы в Андрее, как в основном вратаре. У них стояла задача по выходу в АПЛ. Предлагали контракт 2+1 и неплохие условия, но шел сезон, и Андрей сконцентрировался на футболе – не готов был что-то подписывать.

    Он и «Зениту» говорил: «Раз уж и так затянули с контрактом, давайте, чемпионами станем, потом будем обсуждать остальное».

    Еще из Турции были варианты – «Адана Демирспор». Мы сразу отказались – Турцию не рассматривали. На днях возник вариант с «Дженоа». Много агентов выходило на связь.

    Даже в «Спартак» предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения. Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак».

    Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком». Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.

    • 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».
    • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport

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