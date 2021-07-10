Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Лунева Смирнов: «Помимо «Байера» у нас были предложения из Англии, Испании, Италии, Турции. Россию вообще не рассматривали»

Агент Лунева Смирнов: «Помимо «Байера» у нас были предложения из Англии, Испании, Италии, Турции. Россию вообще не рассматривали»

10 июля 2021, 01:22
7

Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока до подписания контракта с «Байером». Он рассчитан на два года.

– От кого поступило первое серьезное предложение из Европы?

– Предложений было очень много. Они шли вплоть до сегодняшнего дня. Последние два дня активно вел себя «Бешикташ»: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: «Гранада» и «Мальорка». Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали.

Первое серьезное предложение сделал «Мидлсбро» из Чемпионшипа. Это было в апреле: выходили на связь, прислали оффер, потом трижды его увеличивали. Были очень сильно заинтересованы в Андрее, как в основном вратаре. У них стояла задача по выходу в АПЛ. Предлагали контракт 2+1 и неплохие условия, но шел сезон, и Андрей сконцентрировался на футболе – не готов был что-то подписывать.

Он и «Зениту» говорил: «Раз уж и так затянули с контрактом, давайте, чемпионами станем, потом будем обсуждать остальное».

Еще из Турции были варианты – «Адана Демирспор». Мы сразу отказались – Турцию не рассматривали. На днях возник вариант с «Дженоа». Много агентов выходило на связь.

Даже в «Спартак» предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения. Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак».

Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком». Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.

  • 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».
  • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: Eurosport
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Спартак Лунев Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алехсбургер.
1625883451
Не до хрена принцев на потасканную ,склонную к бытовому пьянству,Золушку?) Сказки дядюшки Антона..
Ответить
Cromathaar
1625895339
Интересно, почему Лунев предпочел быть не первым номером в команде попроще, а вторым, а то и третьим в Байере.
Ответить
житель СПб
1625895648
Мне много непонятного во всей этой истории. Вот пишут и говорят о пьянстве - но мы то (болельщики) не знаем доподлинно! - не участвовали в застольях, анализы не брали... Если такое "дно" - то вряд ли его Байер взял бы, хоть на 3, хоть на 10 вратаря... Я знаю, что по перспективам вратарским за последние 10 лет в России он явно входил в тройку лучших, если не вообще лучшим был. Что случилось с ним до конца непонятно. Но раз востребован так - значит, восстановился? Во всяком случае, это потеря для Зенита, у которого нет вратаря высокого класса. А для ЛЧ, ЛЕ - это беда.
Ответить
KOLBIS
1625898068
Ну да,лучше на лавке в загранке,чем дома в рамке...
Ответить
portero
1625917040
О как суперворотчик, ну посмотрим дадут шанец в воротах постоять или на банке будет....
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
1
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
18
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
32
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
15
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
32
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
15
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
46
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
9
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
24
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+